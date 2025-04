Antony geeft heel eerlijk antwoord op vraag over Manchester United-manager Ruben Amorim

Antony heeft een openhartig interview gegeven aan ESPN Brazil. De Braziliaanse rechtsvoor wordt momenteel door Manchester United uitgeleend aan Real Betis, waar hij in bloedvorm is geraakt. In het gesprek gaat Antony onder meer in op zijn band met Manchester United-manager Ruben Amorim.

Antony werd in de zomer van 2022 voor 95 miljoen euro overgenomen van Ajax. Zijn tijd in Engeland is tot dusver geen onverdeeld succes te noemen. Antony begon voortvarend, maar raakte al snel zijn basisplaats kwijt.

Afgelopen winter werd hij verhuurd aan Betis. In Sevilla is de Braziliaan helemaal opgeleefd. In zestien wedstrijden was hij tot dusver al zes keer betrokken bij een doelpunt.

In september van 2023 was Antony een maand afwezig bij Manchester United, nadat de Braziliaanse politie een onderzoek naar hem had gestart. Zijn ex-vriendin beschuldigde hem van mishandeling. De politie liet het onderzoek uiteindelijk vallen wegens een gebrek aan bewijs.

“Ik heb daar heel veel last van gehad. Het zat me heel erg in de weg. Ik weet wat ik waard ben. Ik ben niet voor niets naar het WK gegaan met Brazilië en voor zoveel geld gekocht door Manchester United”, vertelt Antony over het verleden.

“Natuurlijk had ik het, buiten dat incident, beter moeten doen bij Manchester United”, vervolgt de getructe linkspoot. Vervolgens wordt Antony gevraagd naar zijn band met Erik ten Hag, die in oktober werd ontslagen door de Engelse grootmacht.

“Hij heeft me heel erg geholpen, zowel in Nederland als in Engeland. Ik ben hem erg dankbaar voor de gesprekken. Dat hij me niet meer opstelde is zijn goed recht. Ik koester geen wrok of iets dergelijks”, besluit Antony.

Over Amorim heeft de 25-jarige buitenspeler ook een duidelijke mening. “Ik heb kort onder hem gespeeld, maar het is een goede trainer. Hij is tactisch heel sterk. Ik wens hem veel succes in het restant van het seizoen.”