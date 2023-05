Antony gaat volledig door het lint en schopt uit woede tegenstander neer

Donderdag, 4 mei 2023 om 23:24 • Mart van Mourik

Antony heeft zich in het verloren duel met Brighton & Hove Albion (1-0) van zijn slechtste kant laten zien. In de 69ste speelminuut ontsnapte de Braziliaan aan een donkerrode kaart: uit totale frustratie schopte hij, zonder enige intentie de bal te raken, Alexis Mac Allister keihard neer. Hoewel arbiter Andre Marriner slechts geel toekende, besloot manager Erik ten Hag de vleugelspits vrijwel direct te wisselen.

Bij een 0-0 stand had Antony aan de rechterkant van het veld de bal. De voormalig Ajacied werd vervolgens op harde doch rechtvaardige wijze van de bal gezet door Mac Allister. Doordat scheidsrechter Marriner geen vrije trap toekende, sloeg Antony door. De buitenspeler vloog in alle woestenij de bal achterna en greep keihard in toen Mac Allister nogmaals in balbezit kwam. Marriner gaf slechts een gele kaart, maar Ten Hag wisselde Antony voor Jadon Sancho.

Het werd een zeer onfortuinlijke avond voor Manchester United, dat het punt uiteindelijk in de 99ste speelminuut uit handen gaf. Lang leek het erop dat het duel in 0-0 zou eindigen, maar door een oliedomme handsbal van Luke Shaw en de daaropvolgende benutte penalty van Alexis Mac Allister won Brighton: 1-0. Door de nederlaag blijft de ploeg van Erik ten Hag op de vierde plek staan, met twee punten minder dan nummer drie Newcastle United. Brighton klimt naar plaats zes.