Antony draagt met heerlijke goal bij aan zege Real Betis op Fiorentina

Mede dankzij een fraaie goal van Antony heeft Real Betis de eerste wedstrijd in de halve finale van de Conference League met 2-1 gewonnen van Fiorentina. Abde Ezzalzouli opende de score en na rust maakte Antony er 2-0 van. Toch zal Betis balen, want via Luca Ranieri wisten de Italianen laat op het scorebord te komen. Volgende week donderdag is de return in Florence.

In de zesde minuut van de wedstrijd worstelde Cédric Bakambu zich los van directe tegenstander Pietro Comuzzo. De Congolees genoot een zee aan ruimte op de achterlijn en gaf voor op Abde, die van dichtbij slecht afwerkte en de onderkant van de lat trof. Gelukkig voor de aanvaller ging zijn inzet net over de doellijn, zo bleek uit de herhaling en de VAR-check: 1-0.

Fiorentina mocht van geluk spreken dat het daar in de die fase bij bleef na een dramatische terugspeelpass van Marin Pongracic, die Isco een vrije schietkans bood. De ervaren middenvelder probeerde het met een gekruld schot, maar David de Gea hoefde niet in actie te komen: naast.

Uit het niets kreeg Fiorentina zijn eerste en direct ook enorme mogelijkheid toen Robin Gosens liet zien over een geweldig linkerbeen te beschikken. Met een Daley Blind-achtige pass bereikte hij Rolando Mandragora, die naast kopte en zijn frustratie botvierde op de paal.

Buiten die kans had Fiorentina voor rust vrijwel niets te vertellen. Betis bepaalde het tempo en het ritme van de wedstrijd en kwam in de blessuretijd van de eerste helft bijna op 2-0, ware het niet dat Marc Bartra te wild en dus over schoot.

De tweede helft begon spectaculair. In de 36ste minuut kreeg zowel Betis als Fiorentina een goede mogelijkheid, die niet was besteed aan zowel Albert Gudmundsson als Antony. Een geweldige kopbal van Bartra even later werd net zo knap uit het doel gewerkt door De Gea.

Betis verdubbelde de marge na ruim een uur. Antony kreeg veel tijd en ruimte aan de rechterkant en zag zijn eerste schot nog gekraakt worden door een verdediger. De voormalig Ajacied kreeg een herkansing en met zijn mindere rechter vond hij bijzonder fraai de bovenhoek: 2-0.

Betis kreeg de uitgelezen kans om de marge in het tweeluik verder te vergroten, toen Bakambu zijn klasse liet zien met een fraai hakje op Pablo Fornals. De Spanjaard stelde bijzonder teleur met een schot dat meer op een terugspeelbal leek. Het bleek een dure misser. Een diepe bal werd slecht ingeschat door Aitor Ruibal, waardoor Gosens Ranieri een bijna niet te missen kans bood: 2-1.