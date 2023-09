Antony doet zijn kant van het verhaal en bekent dat hij ex-vriendin dood wenste

Zaterdag, 9 september 2023 om 08:30 • Wessel Antes

Manchester United-aanvaller Antony heeft in de Braziliaanse media voor het eerst gereageerd op de aantijgingen van zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin en twee andere vrouwen. De 23-jarige voormalig Ajacied ontkent alle beschuldigingen van gewelddadig gedrag, maar bevestigt de echtheid van het bericht waarin hij Cavallin dood wenste. “Maar dat moet je in de context zien. Het was meer een belediging, zoals zij mij ook beledigde.” De onderzoeken in Brazilië en Engeland lopen nog.

Brazilië is volledig in de ban van de situatie rondom Antony, die tot dusver 15 interlands speelde voor de Gele Kanaries, maar vanwege de beschuldigingen momenteel geen deel uitmaakt van de selectie van bondscoach Fernando Diniz. In gesprek met Fofocalizando reageert Antony op de beschuldigingen van onder meer mishandeling die zijn ex-vriendin Cavallin uitte. “Ik heb haar op geen enkel moment aangeraakt.” Antony zou Cavallin onder meer een kopstoot hebben gegeven, maar ontkent dat verhaal.

Ook ontkent Antony de doodsbedreiging die hij zou hebben gestuurd. De aanvaller van United zou volgens Cavallin hebben gezegd dat hij haar op hoge snelheid uit zijn auto zou gaan gooien. “Dat heb ik op geen enkel moment gezegd. Zij werd boos in de auto. Ze begon te vloeken. Ze duwde me, maar niet hard. Op dat moment hield ik haar niet eens vast, of zoiets. Ik heb haar nooit geduwd, ik heb nooit gedreigd haar uit de auto te gooien. Er zijn veel dingen die zij zegt die niet waar zijn.” Antony bevestigt echter wel het bericht waarin hij Cavallin dood wenste. “Maar dat moet je in de context zien. Het was meer een belediging, zoals zij mij ook beledigde.”

Antony stelt dat Cavallin WhatsApp-gesprekken heeft bewerkt om hem schuldig te laten lijken. “Er zijn uitspraken van haar kant die zijn veranderd in het bewijsmateriaal, ze heeft er ook een aantal van mij verwijderd. Ze heeft de berichten gemanipuleerd en daar heb ik bewijs van.” Antony is niet bang dat the Red Devils zijn contract gaan ontbinden. “Dat spookt niet eens door mijn hoofd.” De linkspoot ligt op Old Trafford nog tot medio 2027 vast en werd vorige zomer voor maar liefst 95 miljoen euro overgenomen van Ajax.