Antony deelt WhatsApp-gesprekken met vrouw die hem beschuldigt van mishandeling

Maandag, 11 september 2023 om 10:45 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:12

Antony probeert van zich af te bijten na de recente beschuldigingen aan zijn adres. De aanvaller van Manchester United heeft op sociale media-platform Instagram foto's gedeeld waarop WhatsApp-gesprekken te lezen zijn. Volgens Antony zijn het conversaties met Ingrid Lana, één van de vrouwen die de aanvaller beschuldigd heeft van mishandeling. De buitenspeler zegt dat de gesprekken het ongelijk van de vrouw bewijzen en acht het daarom nodig om de foto's te delen.

Begin deze maand werd bekend dat Antony beschuldigd wordt van het mishandelen van meerdere vrouwen. Eerst kwam zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin naar buiten met zulke aantijgingen en later kwamen daar influencer en rechtenstudent Rayssa de Freitas en bankier Lana bij. De vrouwen spraken in Braziliaanse media over Antony, die als gevolg van de beschuldigingen buiten de selecties van zowel het Braziliaanse nationale elftal als Manchester United werd gelaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik doe het liever niet", begint de 23-jarige linkspoot op Instagram. "Maar ik word gedwongen om een klein deel van de WhatsApp-gesprekken met Ingrid te publiceren. Het bewijst dat we maar één date hebben gehad, die intiem en consensueel was. Dit probleem met deze bedrieger zal worden opgelost in de rechtbank."

Daarna volgt een viertal foto's van de WhatsApp-gesprekken. Op de foto's is niet te zien tussen wie de gesprekken zijn, maar Antony beweert dus dat hij op de foto's met Lana aan het praten is. In de berichten valt onder meer te lezen dat de persoon waarmee de voormalig Ajacied in gesprek zegt te zijn op hem 'wacht in bed'. Verder wordt Antony 'liefste' of 'liefje' genoemd.

Lana beweerde eerder dat de rechtsbuiten haar bij hem thuis uitnodigde en haar tegen een muur duwde waardoor ze haar hoofd stootte. “Hij probeerde een relatie met me te krijgen en dat wilde ik niet”, zei Lana in het interview. “Toen ik op zijn uitnodiging bij hem thuiskwam, realiseerde ik me dat hij bijbedoelingen had.” In een eerder stadium kwam de aanvaller van United al met een statement naar buiten. Daarin liet hij weten zijn 'onschuld te willen bewijzen en volledig met de politie mee te gaan werken'.