Anton Gaaei stond te ‘shaken op de benen’ na foutenfestival tegen Feyenoord

Vrijdag, 24 november 2023 om 23:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:11

Anton Gaaei heeft lang last gehad van zijn dramatische optreden in De Klassieker tegen Feyenoord (0-4) in september. De rechtsback ging in de beginfase tot tweemaal toe flink in de fout, waardoor de Rotterdammers tweemaal konden scoren. De weken na het bedroevende optreden tegen Feyenoord waren zwaar, zo erkent Gaaei twee maanden later.

Gaaei kijkt op verzoek van het Algemeen Dagblad terug op de voor hem zo pijnlijke dag eind september. "In mijn ooghoek zag ik Devyne Rensch warmlopen en ik dacht: ga ik er meteen uit of in de rust? Je wil er nooit uit, maar ik begreep het. Als de trainer zou wachten, zou ik misschien nog een fout maken." Toenmalig trainer Maurice Steijn besloot om de ongelukkige Gaaei na 32 minuten uit zijn lijden te verlossen.

"Ik voelde me verschrikkelijk, had nog nooit zo’n droge mond gehad en stond ook een beetje te shaken op mijn benen", weet de Deense vleugelverdediger zich maar al te goed te herinneren. "Na die wissel liep ik rechtstreeks de kleedkamer in. Op de bank gaan zitten als 50.000 mensen in het stadion je haten, dat wil je niet."

"Ik ging zitten. Huilen deed ik niet, maar ik trok mijn shirt over mijn hoofd en zat met mijn handen tien minuten tegen mijn gezicht. Wat ik dacht? Ik was zo boos op mezelf. Ik had me nog nooit in mijn leven zo slecht gevoeld", beschrijft Gaaei de nasleep van zijn veelbesproken wissel.

De rechtsback zag vervolgens in een aparte ruimte in de Johan Cruijff ArenA dat De Klassieker definitief werd gestaakt wegens vuurwerk op het veld. Wat volgde waren ongeregeldheden buiten het stadion. "Ik had het gevoel dat het mijn schuld was. Ik wist ook wel dat dit niet alleen door een fout of twee van mij kwam. Toch voelde ik me schuldig, omdat ik dacht dat ik dit had kunnen voorkomen."

Alle hectiek ging Gaaei niet in de koude kleren zitten. "Ik heb me na het duel met Feyenoord nog dagen, weken slecht gevoeld. Veel gesprekken met mijn mental coach en familieleden hielpen me vertrouwen te houden. Ik probeerde mezelf weer te hervinden."

Gaaei verloor zijn basisplaats aan Rensch, maar keerde door een blessure van laatstgenoemde weer terug in de basis bij Ajax. Rensch had kort voor de interlandperiode wel een basisplaats tegen Almere City (2-2). Gaaei werd toen als invaller gebruikt door trainer John van 't Schip.