Antoine Griezmann laat zijn klasse zien en bereikt mijlpaal; Almería woedend

Zondag, 16 april 2023 om 20:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:50

Atlético Madrid heeft het gat met stadgenoot Real Madrid verkleind tot twee punten. De ploeg van trainer Diego Simeone won met 2-1 van Almería dankzij een dubbelslag van Antoine Griezmann. De Fransman speelde bovendien zijn 450ste wedstrijd in LaLiga. Dat deed hij namens Atlético (235), Real Sociedad (141) en Barcelona (74). Het hoogtepunt van de wedstrijd vond plaats in de tiende minuut. Het Wanda Metropolitano applaudisseerde in die minuut massaal voor de nummer tien van los Colchoneros, Ángel Correa. De Argentijn verloor onlangs zijn moeder.

Bijzonderheden:

Atlético, dat aantrad zonder de geblesseerde Memphis Depay, pakte al in de vijfde minuut de leiding. Een hoekschop werd door Ángel Correa doorgekopt naar de tweede paal, waar Griezmann met het hoofd optimaal gebruik van maakte: 1-0. Koke, Griezmann en Correa waren vervolgens dicht bij de 2-0, maar het was Almería dat tien minuten voor tijd scoorde. Léo Baptistão, ex-Atlético, schoot via José María Giménez fortuinlijk raak en juichte vervolgens niet: 1-1. Toch zorgde Griezmann nog voor het rustsignaal voor de hernieuwde voorsprong voor Atlético. Na een prachtige aanval over meerdere schijven was Griezmann het eindstation: 2-1.

Na rust probeerden Griezmann (vrije trap en schot naast) en Marcos Llorente (schot gekeerd en naast) meerdere keren tevergeefs de marge te vergroten. Yannick Carrasco raakte bovendien de paal. Atlético zou niet meer scoren en dat leek de ploeg van Simeone duur komen te staan. Na een handsbal van Giménez leek Almería een strafschop te krijgen, maar de scheidsrechter gaf na het zien van de beelden aan dat Francisco Portillo in de aanloop naar het moment buitenspel stond. Het leidde tot woede en onbegrip bij de bezoekers, die met lege handen achterbleven.

?????????????????? maakt de 1-0!?? Atlético komt binnen 5 minuten al op voorsprong.. wordt dit een monsterscore? ??#ZiggoSport #LaLiga #ATMALM pic.twitter.com/OlpcRQRfdd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2023

Daar is 'ie weer: Antoine Griezmann! ?? Uit een schitterende aanval maakt hij z'n tweede van de wedstrijd waardoor Atléti met een voorsprong de rust in gaat ?? Het leek nog even op buitenspel, maar dat was het nét niet.. ??#ZiggoSport #LaLiga #ATMALM pic.twitter.com/DSKjXsouRy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2023

?? Minute 10. We love you, Angelito! ?? The whole Atleti family is with you! pic.twitter.com/Xx2W5YrYci — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 16, 2023

Atlético Madrid - Almería 2-1

5' 1-0 Antoine Griezmann (assist: Ángel Correa)

37' 1-1 José María Giménez (eigen doelpunt)

44' 2-1 Antoine Griezmann (assist: Yannick Carrasco)