Griezmann kan droom verwezenlijken en gaat Atlético Madrid mogelijk verlaten

Antoine Griezmann krijgt kans om droom in vervulling te laten gaan en vertrekt mogelijk bij Atlético Madrid

Los Angeles FC gaat deze zomer proberen Antoine Griezmann los te weken bij Atlético Madrid, zo schrijft L'Équipe. De Fransman ligt nog een jaar vast in Cívitas Metropolitano, met de optie op nog een jaar, maar heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit in de Verenigde Staten te willen voetballen.

Griezmann heeft bij Atlético een vertrekclausule van slechts tien miljoen euro in zijn contract staan en dat bedrag is LAFC bereid te betalen. De Amerikanen weten dat Griezmann na komend seizoen in principe transfervrij is, maar willen deze zomer dus al een poging wagen om de Kleine Prins binnen te halen.

“Het is een droom van mij", zei Griezmann in juni vorig jaar over het spelen in de VS. "Ik wil dat de omstandigheden zo goed mogelijk zijn als ik daarheen ga, maar het is zeker een doel voor de toekomst.”

Het is de vraag of Griezmann deze zomer al openstaat voor een transfer naar LAFC. Net als een vervolgstap in de VS is ook deelname aan het WK 2026 een droom voor hem. Griezmanns idee was eigenlijk om na dat WK, dat gehouden wordt in onder meer de VS, zijn carrière te vervolgen in de Major League Soccer.

In hoeverre Griezmann openstaat voor een transfer, maakt L'Équipe niet bekend. Wel is duidelijk dat hij de optie serieus neemt, want volgens de Franse sportkrant zal de aanvallende middenvelder het gesprek aangaan met bondscoach Didier Deschamps over zijn perspectief bij het nationale elftal, voordat hij een definitieve beslissing neemt.

Griezmann liet afgelopen seizoen bovendien zien nog altijd op topniveau mee te kunnen. De voormalig speler van onder meer Real Sociedad was afgelopen jaargang één van de absolute uitblinkers onder trainer Diego Simeone en kroonde zich tevens tot topscorer aller tijden van los Colchoneros.

Afgelopen EK stond Griezmann vaak in de basis, maar vanwege tactische omzettingen was hij niet altijd verzekerd van een plek bij de eerste elf. Zo moest hij het in de halve finale tegen Spanje (1-2 nederlaag) doen met een invalbeurt, omdat Deschamps ervoor koos om met pure vleugelspelers aan te treden. Dat deed Deschamps in een poging meer controle te krijgen over de Spaanse flankspelers Nico Williams en Lamine Yamal.

