Antoine Griezmann: hoe de kleine prins uitgroeide tot koning van Atlético Madrid

"Ik wil mijn excuses aanbieden, ik weet dat mensen dat van mij willen horen. Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor het slechte dat ik de mensen heb aangedaan." Antoine Griezmann betuigde in oktober 2022 zijn spijt aan de fans van Atlético. De Fransman, inmiddels weer spelers van de Madrilenen, liet Atlético in 2019 achter zich voor een avontuur bij FC Barcelona. In Catalonië kon Griezmann nooit helemaal aarden en mede door de financiële malaise bij Barcelona keerde Griezmann in 2021 terug, om twee jaar later een permanent contract te tekenen. Terug in het Cívitas Metropolitano floreert de begaafde linkspoot als vanouds. Griezmanns persoonlijke hoogtepunt volgt op 23 december 2023. Met een treffer tegen Sevilla passeert hij Luis Aragonés als de nieuwe topscorer aller tijden van Atlético.

Door Jonathan van Haaster

Griezmann is veertien jaar oud wanneer hij in 2005 bij Real Sociedad tekent. Na vijf jaar in de jeugdopleiding te hebben gespendeerd, volgt in 2010 zijn debuut in het eerste elftal. Griezmann is door trainer Martín Lasarte overgeheveld naar het eerste. In de eerste wedstrijd van het seizoen tegen UD Las Palmas liggen er nog geen speelminuten in het verschiet voor de op dat moment achttienjarige Griezmann. Zijn debuut in de hoofdmacht volgt enkele dagen later in de Copa del Rey tegen Rayo Vallecano. Tien minuten voor tijd valt hij in voor Carlos Bueno. Griezmann laat zich direct gelden met een indrukwekkende sprint, gevolgd door een hard schot op doelman Dani Giménez.

Een doelpunt zat er niet in voor Griezmann, net als voor de rest van zijn ploeggenoten (0-2). Lasarte zat op de persconferentie na afloop te kijken met een gezicht vol bewondering. De aanwezige journalisten vroegen de Uruguayaan naar zijn mening over de jonge debutant Griezmann. "Hij is anders, dat is een realiteit." Dat weekend gunt Lasarte Griezmann zijn competitiedebuut. Drie wedstrijden later staat hij voor het eerst in de basis en dat bekroont hij met zijn eerste goal voor de Basken. Griezmann sneed vanaf links naar binnen en haalde onhoudbaar uit richting de verre hoek. Mede dankzij de openingstreffer won Sociedad van SD Huesca (2-0).

Griezmann verdween de rest van het seizoen haast niet meer uit de basis. Met zes treffers levert de Fransman een vrij aanzienlijke bijdrage aan het kampioenschap van Sociedad. Ook in LaLiga laat Griezmann zich zien. Zijn zeven goals en drie assists eindigt de promovendus op de vijftiende plaats. Sociedad klimt in de drie jaar daarna gestaag op de ranglijst. Griezmann komt in de die seizoenen tot zeven, tien en zestien competitiedoelpunten, wat Sociedad helpt aan de twaalfde, zesde en zevende plaats. Griezmann laat zien aan de linkerflank en in en rondom de spitspositie zien dodelijk te zijn met links, rechts én zijn hoofd.

Atlético

Atlético besluit in de zomer van 2014 David Villa transfervrij te laten gaan naar New York City FC en Diego Costa te verkopen aan Chelsea. De spitsen waren het seizoen daarvoor goed voor respectievelijk 13 en 27 (!) competitiedoelpunten. Los Colchoneros anticiperen door Raúl Jiménez, Mario Mandzukic en Griezmann te kopen. Laatstgenoemde levert Sociedad dertig miljoen euro op: de op dat moment één na hoogste transfersom voor Sociedad ooit. "Heel erg bedankt voor dit welkom, hopelijk kunnen we komend jaar genieten", vertelde Griezmann bij zijn presentatie voor 6000 toeschouwers in Vicente Calderón. "Ik beloof jullie mijn volledige inzet, hard werk en hopelijk veel doelpunten. Bedankt!" Griezmann tekent voor zes jaar en neemt rugnummer 7 over van Adrián López, die vertrekt naar FC Porto.

Griezmann had aan de start van het seizoen 2014/15 zijn debuut voor het nationale team van Frankrijk al achter de rug. De Kleine Prins had gezien zijn Portugese vader ook voor Portugal uit kunnen komen, maar verkoos een interlandcarrière bij les Bleus. Bij Atlético komt Griezmann in het begin nog niet helemaal los. In zijn eerste negen competitiewedstrijden komt hij niet tot scoren. Toch houdt Simeone vertrouwen en in de tiende wedstrijd is het dan eindelijk raak. Met een dubbelslag zorgt draagt hij aanzienlijk bij aan de 4-2 zege op Córdoba. Griezmann was los en maakte in het restant van het seizoen nog eens 21 goals in LaLiga. Atlético eindigt uiteindelijk derde in de competitie en strandt in de kwarfinale van de Champions League tegen Barcelona.

Griezmann ontpopt zich tot sterkhouder bij Atlético en in het seizoen 2015/16 komt hij opnieuw tot 22 goals in LaLiga. Het grote verschil met het seizoen daarvoor zit hem in de Champions League. Waar hij in het seizoen 2014/15 tweemaal scoorde in het miljardenbal, deed hij dat in het seizoen daarna zeven keer. Met twee treffers in het tweeluik in de kwartfinale met Barcelona helpt hij Atlético naar de halve finale, waarin het Bayern München treft. Saúl Ñíguez besliste het heenduel in Madrileens voordeel. In Beieren liet Griezmann gemaakt te zijn voor het hoogste niveau door koeltjes de gelijkmaker achter Manuel Neuer te schieten. Zijn goal betekent dat Atlético na de uiteindelijke 2-1 nederlaag op basis van uitdoelpunten voor de tweede keer naar de finale gaat.

Net als in 2014 is Real Madrid de tegenstander. Voor Atlético de ultieme gelegenheid om een zeer pijnlijk hoofdstuk in zijn clubgeschiedenis te wissen. In Lissabon ging het destijds op dramatische wijze mis. Atlético leidde met 0-1, totdat Sergio Ramos in minuut 93 raak kopte uit een hoekschop. In de verlenging had Real weinig te duchten van het gebroken Atlético: 4-1. Twee jaar later namen de Madrileense topclubs het in San Siro tegen elkaar op. Weer deed Ramos Atlético pijn, maar tien minuten voor tijd zorgde Yannick Carrasco voor de gelijkmaker. Na een kwaliteitsarme maar zinderende verlenging volgde een strafschoppenserie. Onder meer Griezmann schiet raak, waarna de gemiste penalty van Juanfran Atlético een nieuw trauma oplevert.

De geruchten over de toekomst van Griezmann gaan al een tijdje wanneer hij op 14 juni 2018 duidelijkheid verschaft. In de documentaire La Decisión laat Griezmann, twee dagen voor het openingsduel van Frankrijk op het WK, weten dat hij Atlético trouw blijft. Het eerste duel voor de Fransen tegen Australië eindigt in een 2-1 zege, mede dankzij een benutte strafschop van Griezmann. Het was het startsein voor een fantastisch toernooi voor hem en Frankrijk. Griezmann is met zijn vier treffers in het toernooi, waarvan één in de finale tegen Kroatië (4-2), van grote waarde in de uiteindelijke eindzege.

In het seizoen 2016/17 gaat Griezmann met zes LaLiga-goals in evenveel wedstrijden. Ondanks een zeer sterke fase in maart 2017, waarin hij vijfmaal het net vindt, stokt de teller op 'slechts' zestien goals. In de Champions League, waarin Griezmann dat seizoen zesmaal scoort, blijkt Real Madrid ditmaal in de halve finale te sterk. De 2-1 zege in eigen huis was na de 3-0 nederlaag in Santiago Bernabéu verre van voldoende. Ook in de halve finale van de Copa del Rey gaat het mis. Na de 1-2 thuisnederlaag tegen Barcelona volgde een 1-1 gelijkspel in Catalonië.

Een seizoen later eindigt Atlético teleurstellend derde in zijn Champions League-groep, achter AS Roma en Chelsea. Wat resteert is de Europa League. Daarin rekenen de manschappen van Simeone achtereenvolgens af met FC Kopenhagen, Lokomotiv Moskou, Sporting Portugal en Arsenal. Tot aan de halve finale tegen Arsenal maakte Griezmann drie goals in vijf duels. Tegen the Gunners maakt Griezmann in Londen de enige Spaanse treffer (1-1). In de return levert hij vervolgens de assist op de inmiddels teruggekeerde Diego Costa (1-0). In de finale in Lyon stond Griezmann zelf op, door eerst te profiteren van een verdedigingsfout en daarna heerlijk over Steve Mandanda heen te chippen. Gabi zorgde in minuut 89 voor de chocoladesaus op de churros (0-3).

Die zomer etaleert Griezmann ook zijn klasse op het WK. Met vier goals, waarvan één in de finale tegen Kroatië (4-2), keert hij in het seizoen 2018/19 als wereldkampioen terug bij Atlético. De club wint als Europa League-houder de Europese Supercup van Real Madrid (2-4) en al snel wordt duidelijk dat Atlético weer gaat meedoen in de top van LaLiga. Griezmann, dat seizoen goed voor 21 competitietreffers, ging zijn voorlopig laatste seizoen als Colchonero in. Met name Barcelona was zeer geïnteresseerd in de aanvaller, die in de documentaire 'La Decisión' laat weten Atlético trouw te blijven. Dagen later verlengde Griezmann tot 2023 bij Atlético. In de verbintenis nam Griezmann ook een vertrekclausule op.

Tijdens dat seizoen waren er al haarscheurtjes te merken in de relatie tussen Griezmann en de fans van Atlético. In het duel met Valencia op 5 februari 2019 lieten de supporters weten niet bij te zijn dat Griezmann ervoor koos om tijd te rekken, in plaats van een countermogelijkheid onbenut te laten. Griezmann stak nog voor tijdens het tijdrekken zijn vinger voor zijn mond, om de fans tot stilte te manen. Atlético hield zijn 1-0 voorsprong vast.

In de Champions League overleven de Madrilenen de groep en lijkt het na de 2-0 zege in de heenronde van de achtste finales finales tegen Juventus hard op weg naar de laatste acht. Cristiano Ronaldo, die van scoren tegen Atlético een bijbaan heeft gemaakt, maakte het verschil in de return met een hattrick goed (3-0). De Copa del Rey loopt uit op een fiasco met een vroege uitschakeling tegen Girona. In LaLiga eindigt Atlético als tweede, op elf punten van kampioen FC Barcelona.

Andermaal gaan er geruchten over de toekomst van Griezmann. Bekend is dat hij een vertrekclausule in zijn contract heeft staan bij Atlético. Uiteindelijk hebben de Catalanen beet. Op 12 juli 2019 maken zij bekend dat de clausule is geactiveerd en dat Griezmann een vijfjarig contract heeft ondertekend. Atlético bepaalt de vertrekclausule op 800 miljoen euro. Het leidt tot woede bij de Atlético-fans, die hem een verrader noemen en een plaquette van de Fransman buiten het Wanda Metropolitano vernielen. Atlético zelf was ook niet bij. De clausule in zijn contract bedroeg tot eind juni 2019 bedroeg ruim 200 miljoen euro. De vastgestelde prijs zakte na 1 juli naar 120 miljoen, waarna Barça toesloeg. Atlético claimde dat Griezmann nog voor juli duidelijk had gemaakt dat hij naar Barcelona zou gaan. Het protest levert uiteindelijk niets op.

Zodoende verliet Griezmann zijn geliefde Atlético na 5 jaar, 256 duels en 133 goals. "Na gesprekken met de club en de coach wil ik nu praten met jullie, Atlético-fans", vertelde Griezmann in een afscheidsvideo. "Ik heb besloten om te vertrekken bij Atlético en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het was een moeilijke beslissing, maar ik voel dat het nodig is om een andere weg in te slaan. Ik wil de fans bedanken voor alle steun in de voorbije vijf jaar. Met jullie heb ik mijn eerste bekers en trofeeën gewonnen. Het waren vijf ongelooflijke jaren die ik voor altijd zal blijven herinneren. Ik zal jullie meedragen in mijn hart. Heel erg bedankt voor alles."

Barcelona

Barcelona leeft voor aanvang van het seizoen 2019/20 met wraakgevoelens. In het seizoen daarvoor ging het in de halve finale van de Champions League gruwelijk mis tegen Liverpool, dat de 3-0 nederlaag in Catalonië volledig wegpoetste op Anfield (4-0). Het jaar daarvoor ging het in de kwartfinale ook al op haast ongelooflijke wijze mis voor Barça, dat de 4-1 zege op AS Roma geen goed vervolg kon geven in Italië (3-0). Juventus (3-0, 0-0) en Atlético (2-1, 0-2) ging het in de jaargangen daarvoor ook al vroegtijdig mis. Uitgerekend Griezmann maakte het verschil in de return met de enige twee treffers van de wedstrijd.

Barcelona ging het seizoen 2019/20 met vertrouwen tegemoet. Met Frenkie de Jong en Griezmann als topaankopen en sterren als Luis Suárez en Lionel Messi in de ploeg is er hernieuwde hoop op een eindzege van de Champions League. Met het tijdelijke vertrek van Philippe Coutinho naar Bayern München is er bovendien een plek vrijgekomen in de voorhoede bij Barça.

Griezmann debuteert op 16 augustus 2019 voor Barcelona in het met 1-0 verloren duel met Athletic Club. Het blijkt een uitermate succesvolle avond voor de Fransman, die de stand vlak voor rust met een volley gelijktrekt. Vlak na de onderbreking is hij opnieuw trefzeker. Op de hoek van de zestienmeter krult hij de bal binnen buiten het bereik van de kansloze doelman Dani Martín. Het is de opmaat voor een uiteindelijke 5-2 zege. Een succesverhaal lijkt in de maak, maar dat zou het nooit echt worden.

Griezmann besluit het seizoen 2019/20 met 15 goals en 4 assists in 48 wedstrijden over alle competities. Griezmann arriveerde bij vol enthousiasme bij Barça en kuste bij zijn presentatie zelfs het clublogo van de club, iets wat niet lekker viel bij supporters van zowel Sociedad als Atlético. Het voelde echter nooit helemaal goed. Griezmann kwam nooit helemaal lekker uit de verf bij de Blaugrana en één van de redenen daarvan was Lionel Messi. De onbetwiste sterspeler stond in de punt van de aanval geposteerd in de 4-3-3-formatie die trainer Ernesto Valverde hanteerde. Soms mocht Griezmann het centraler proberen, maar veruit de meeste wedstrijden stond Griezmann aan de linkerkant geplakt.

Griezmann komt zodoende aan de linkerkant van de aanval terecht, waar hij zich nooit helemáál thuis lijkt te voelen. Dat hij klasse heeft, laat hij ook op die positie met regelmaal zien. Maar de Griezmann van Atlético, die floreerde in het 4-4-2-systeem van Simeone, is niet terug te zien. Bij los Colchoneros genoot hij juist vaak van de aanwezigheid van een andere spits in een tweespitsensysteem. Gedurende de jaren genoot hij van de aanwezigheid van pure spitsen als Mario Mandzukic, Fernando Torres, Jackson Martínez, Kévin Gameiro, Diego Costa en Álvaro Morata. Griezmann was aan de linkerkant slechts één van de elf spelers bij Barcelona, dat onder leiding stond van koning Messi.

Griezmann is geen speler die het moet hebben van één specifieke kwaliteit. In een inzakkende rol, waarbij hij tussen de linies kan spelen, geniet hij het meest en komen zijn technische kwaliteiten tot uiting. Het is moeilijk om hem te vergelijken met een andere speler. Een inzakkende spits is geen klassieke nummer 10, zoals Juan Román Riquelme dat in zijn tijdperk bijvoorbeeld was. Daar heeft Griezmann net te veel andere kwaliteiten voor. Meer een type Álvaro Recoba, die met name in zijn tijd bij Internazionale menig voetballiefhebber liet kwijlen. Iemand die floreert vrijwel van alles kan achter de spits, maar meer is dan slechts een nummer 10. Misschien wel passend, gezien Griezmanns onmetelijke liefde voor Uruguay.

Griezmann verliest gedurende het seizoen 2019/20 zijn untouchable status. Exemplarisch is de kwartfinale van Champions League op 14 augustus 2020. Quique Setién, de opvolger van de in januari ontslagen Valverde, besluit om de voorkeur te geven aan Arturo Vidal boven Griezmann. Het wordt een historische avond in het Estádio da Luz in Lissabon, waar het duel vanwege de coronapandemie gespeeld wordt. Historisch in negatieve zin, daar Barcelona compleet wordt overklast door het niet te stoppen Bayern München. De Duitsers leiden bij rust met 1-4, waarop Setién toch maar Griezmann brengt voor Vidal. Het mag echter niet baten. De Catalanen gaan met 2-8 onderuit.

Een gigantische vernedering voor het Barcelona dat niet eens heel lang geleden een team kon opstellen dat nog altijd wordt beschouwd als één van de beste ooit. Inmiddels stapelen ook de financiële problemen bij de club zich op en beginnen de lijken langzamerhand uit de kast te vallen. In oktober 2020 wordt bekend dat Barcelona voor bijna 500 miljoen euro schuld heeft, mede als gevolg van de coronapandemie. Maar ook door extreem wanbeleid van het bestuur, waar de club tot op de dag van vandaag nog niet helemaal van hersteld is.

In het seizoen 2020/21, wat Griezmanns laatste seizoen zou blijken te zijn, staat Barcelona onder leiding van Ronald Koeman. De Zaandammer plaatst Griezmann gedurende het seizoen op meerdere posities, variërend van linksbuiten, rechtsbuiten, tweede spits, centrale aanvaller en pure spits. Met 20 goals en 13 assists in 51 duels levert Griezmann, maar de Fransman wordt steeds ongelukkiger in Barcelona. Eigenlijk wil hij al na zijn eerste seizoen vertrekken, maar Koeman overtuigt hem er toch van om te blijven. Met het vertrek van Luis Suárez, uitgerekend naar Atlético, wil Koeman niet nog een grote naam in de voorhoede kwijtraken.

Het botert echter niet tussen Koeman en Griezmann. Dat blijkt onder meer uit de wedstrijd tussen Barcelona en Sevilla op 4 oktober 2020. Luuk de Jong heeft Sevilla dan al vroeg op voorsprong gezet, waarna Philippe Coutinho al snel de gelijkmaker verzorgde. Na een uur staat het nog altijd 1-1, waarna Koeman besluit om Griezmann naar de kant te halen voor Trincão. Na afloop van het duel, dat in 1-1 eindigt, uitte Koeman zijn onvrede over Griezmann. ''Hij kreeg twee kansen en een speler met zijn kwaliteiten had er minimaal een van moeten benutten.'' Griezmann meldt zich daarna bij de nationale ploeg, die in actie komt in de Nations League.

Bondscoach Didier Deschamps wordt gevraagd naar de wissel en de woorden van Koeman. ''Ik ben ervan overtuigd dat hij (Griezmann, red.) niet blij is met de huidige situatie. Als hij er publiekelijk iets over zou zeggen, dan denk ik niet dat Koeman dat graag zou willen horen.'' Koeman is het seizoen 2020/21 begonnen met Griezmann als rechteraanvaller. ''Ik wil niet praten over wat er bij clubs speelt, maar Griezmann speelt bij Barcelona op de rechterflank. Ik kan niet begrijpen waarom hij niet een meer centrale rol speelt", foetert Deschamps.

Griezmann staat bij Frankrijk wel op zijn geliefde positie in de as en blinkt uit met een kiezelhard schot in de bovenhoek. Zijn openingstreffer leidt een 1-2 zege in voor les Bleus, die verder enorm teleur zouden stellen in die editie van de Nations League. Na afloop van het duel met de Kroaten sneert Griezmann naar Koeman. ''De coach (Didier Deschamps, red.) weet waar ik moet staan dus ik profiteer van de situatie, van deze positie en het vertrouwen van de coach en mijn teamgenoten.''

Eenmaal terug in Barcelona krijgt Griezmann zijn kans in de as van het veld. Voor langere tijd uitblinken zit er echter niet in voor Griezmann, net als voor de rest van zijn teamgenoten. Knappe overwinningen worden afgewisseld met puntenverlies tegen de kleintjes in de competitie. De bestuurlijke onrust neemt ondertussen verder toe, wat tot uiting komt in oktober 2020, wanneer duidelijk wordt dat president Josep Maria Bartomeu opstapt. Het gebrek aan vertrouwen, door de prijzendroogte in het seizoen 2019/20 en de slechte financiële situatie, liggen aan zijn vertrek ten grondslag.

In LaLiga laat Barcelona te veel punten liggen om tot het einde mee te doen om het kampioenschap. Na het vertrek van Neymar lijkt de club in neerwaartse spiraal terecht te zijn gekomen. Suárez speelt dan voor Atlético, waar hij zich wel gewaardeerd voelt, terwijl een vertrek van Lionel Messi aan het begin van het seizoen 2020/21 ook dichtbij was. De selectie is er dan niet beter op geworden. Spelers als Sergiño Dest, Miralem Pjanic, Matheus Fernandes en Trincão beschikken niet over de kwaliteiten om Barcelona verder te helpen. Barcelona eindigt het seizoen als derde, de laagste eindklassering sinds het seizoen 2007/08.

Ook in Europa kan de club niet imponeren. Barcelona overleeft de makkelijke groep met Juventus, Ferencváros en Dynamo Kyiv, maar is al heel daarna al heel snel klaar in het miljardenbal. Er wordt met liefst 1-4 verloren van Paris Saint-Germain, waarna de return, die in 1-1 eindigt, een formaliteit blijkt te zijn. Toch valt er wel een bescheiden succesje te vieren. Barcelona verovert de Copa del Rey, nadat er dat seizoen liefst driemaal een verlenging aan te pas moet komen tegen respectievelijk UE Cornellà, Granada en Sevilla. Griezmann blinkt uit in het bekertoernooi en heeft met drie goals, waarvan een in de finale tegen Athletic Club (0-4), en vier assists een behoorlijk aandeel in het winnen van de Copa del Rey.

In de transferzomer na dat seizoen schudt Barcelona op zijn grondvesten: Messi kondigt aan te vertrekken bij de club. De club kampt met grote financiële problemen en dat laat zich voelen. Griezmann verdient in zijn eerste seizoen een vast jaarsalaris van zeventien miljoen euro netto. Na ieder seizoen gaat zijn salaris met één miljoen omhoog. De Fransman is na Messi de grootverdiener van de club, die er na het vertrek van Messi goed aan zou doen om nóg een torenhoog salaris kwijt te raken. Griezmann staat in de eerste wedstrijden van het seizoen in de basis, waarna het einde van de transferzomer aanbreekt. Barcelona besluit van Griezmanns salaris af te willen en onderhandelt met Atlético.

De twee partijen bereiken een akkoord, dat er lange tijd niet aan leek te komen. Barcelona had interesse om João Félix in de deal te betrekken, terwijl Atlético, op dat moment de regerend landskampioen, zijn concurrent niet sterker wil maken. Uiteindelijk wordt de Portugees niet in de deal betrokken, wel neemt Atlético het volledige salaris van Griezmann over. Bovendien komen de clubs een verplichte optie tot koop van 40 miljoen euro overeen. Voorwaarde voor het triggeren van die clausule is dat Griezmann in minimaal 50 procent van de wedstrijden waarvoor hij beschikbaar is 45 minuten speelt. Als Griezmann onder de 50 procent blijft, kunnen de Madrilenen hem in de zomer van 2023 kosteloos overnemen.

"Ik heb tien dagen niet kunnen slapen", vertelt Griezmann bij zijn presentatie. "Ik wilde absoluut terugkomen en denk dat dit voor mij de beste plek is om gelukkig te zijn, zowel op als buiten het veld. Ik wil heel graag weer een Colchonero worden, dit is het mooiste wat mij de afgelopen jaren is overkomen. Ik zal in elke wedstrijd alles geven om de club te bedanken voor de enorme moeite die ze hebben gedaan om mij terug te halen. Atlético doet de dingen op de juiste manier en de coach weet dat hij nu nog een strijder heeft om zijn doelen te bereiken."

De manier waarop Griezmann Atlético verliet in 2019, zijn de supporters van los Colchoneros dan nog niet vergeten. "Ik had een goede relatie met de supporters en die wil ik terugkrijgen", vertelt Griezmann enkele dagen daarvoor bij zijn presentatie. "Het zal van mij moeten komen, meer via mijn daden dan via mijn woorden, door te bewijzen dat ik hier ben om opnieuw alles te geven en ervoor te zorgen dat we allemaal van de samenwerking profiteren." Bij zijn eerste wedstrijd in het Metropolitano na zijn rentree wordt hij flink uitgefloten. Geen verrassing, aangezien hij ook al voor de aftrap van Atlético - FC Porto wordt uitgefloten.

???? La pitada de la afición del @Atleti en el Wanda Metropolitano a Antoine Griezmann en la previa del #AtletiPorto de la #UCL pic.twitter.com/BultQ2W7mo — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 15, 2021

Griezmann beseft dat hij het vertrouwen van de fans alleen via prestaties op het veld kan verbeteren. Zijn seizoen verloopt echter bijzonder moeizaam. In 29 LaLiga-wedstrijden komt hij tot slechts drie doelpunten. In de Champions League strandt het avontuur in de kwartfinale, nadat City nipt te sterk blijkt (1-0, 0-0). Toch krijgt zowel Atlético als Griezmann applaus van de fans na afloop. De relatie tussen Griezmann en de fans krijgt een flinke boost nadat de Fransman, net als de rest van de spelers, vijftien minuten lang een emotioneel beladen gesprek voeren.

“De supporters van Atlético zijn bijzonder”, zegt Griezmann later over dat moment in zijn documentaire. “Ze zijn uniek, daarom was ik in tranen en heb ik ervan genoten. Ondanks dat ik verdrietig was (van de uitschakeling, red.), heb ik echt genoten van dat moment.” Griezmann komt na een spierblessure, die hem twee maanden aan de kant houdt, in elk van de laatste dertien LaLiga-wedstrijden niet tot scoren. Aan de relatie tussen hem en de fans verandert het niets. Griezmann wordt in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen naar de kant gehaald en ontvangt een applaus van de aanhang. Voor Atlético staat er dan tegen Sevilla niet veel meer op het spel. De club maakt geen kans meer op de titel, maar eindigt hoe dan ook wel in de top vier.

“Ik ging snel naar de kant, omdat ik dacht: nog niet, dit applaus verdien ik niet”, zegt hij over zijn wissel tegen Sevilla. “Ik had al veertien wedstrijden geen doelpunt gescoord, het was niet het moment. Er zal een dag komen dat ik die ovatie krijg in Wanda, dat ik dan verdiend heb voor het werk en de doelpunten die ik op het veld laat zien. Dan neem ik het applaus graag aan.” Tijdens het seizoen speelt Griezmann 30 van de 37 wedstrijden langer dan 45 minuten. Atlético weet dat het verplicht 40 miljoen aan Barcelona moet betalen als hij voor het einde van het seizoen 2022/23 in minimaal 50 procent van de wedstrijden 45 minuten of langer speelt. De Madrilenen dringen Simeone erop aan dat hij Griezmann als invaller moet gebeuren. Bepaald geen ideale situatie voor Griezmann, die zich wil revancheren voor zijn matige seizoen.

Simeone gaat akkoord met het verzoek van de club, die geen tientallen miljoenen wil uitgeven aan Griezmann wegens eigen financiële problemen. Hoewel die moeilijkheden niet zo erg waren als in Barcelona, had Atlético er flink baat bij om af te kopen van de clausule. Atlético heeft na de terugkeer van Morata en Saúl een salarispost van ongeveer 200 miljoen euro en die moet omlaag. 40 miljoen euro voor een speler die dan bijna 32 wordt, voelt te gortig voor Atlético. Barcelona gaat er vanuit dat de clausule hoe dan ook wel getriggerd gaat worden, omdat Griezmann door Simeone wordt gezien als een sleutelspeler. Het leidt tot een vrij bizarre seizoenstart voor Griezmann.

De sterspeler van Atlético komt in zijn eerste zeven wedstrijden van het seizoen telkens als invaller binnen de lijnen. Meer dan dertig minuten speelt hij nooit. Een onwenselijke situatie voor Atlético en Griezmann, maar ook Barcelona begint in te zien dat het op deze manier Griezmann én zijn salaris terugkrijgt in de zomer van 2023. De Catalanen zijn not amused over de werkwijze van Atlético, maar uiteindelijk gaan de clubs de onderhandelingen aan en komen ze tot een akkoord. Atlético betaalt 20 miljoen, exclusief vier miljoen aan variabelen, om Griezmann definitief over te nemen. Hij tekent tot medio 2026.

"Ik ben hier erg blij mee, omdat dit is wat ik wilde sinds mijn terugkeer", spreekt Griezmann. "Om bij Atlético te blijven, te genieten van het feit dat ik bij de club ben, samen met de coach, mijn teamgenoten, het stadion en de fans... Ik heb er alles aan gedaan om hier te blijven. Ik zal alles geven voor mijn club, het vertrouwen van de coach, de fans, Atlético", vervolgt Griezmann. "Ik zal alles geven voor de badge. Ik zou kansen kunnen missen, of slechte passes geven, maar ik zal alles geven tot de laatste seconde, zoveel als ik kan. Ik wil dat dat gezien en gevoeld wordt.

Dit is mijn hommage aan de fans."

Griezmann voelt zich bevrijd en hoewel de club al in de groepsfase van de Champions League strandt, groeit hij op het veld uit tot misschien wel de belangrijkste speler van de club. Met vijftien doelpunten en zeventien assists in LaLiga heeft hij een grote bijdrage aan de derde plaats van de club. Medio april laat Griezmann tegenover Marca weten zijn meeste complete vorm te hebben gevonden. "Ik ben erg blij met mijn prestaties, maar ik heb mijn plafond nog niet bereikt. Hopelijk kan ik dat snel bereiken. Bij de nationale ploeg is het anders, omdat ik dichter bij het strafschopgebied speel, maar ik zal mijn plek wel vinden."

Zijn blakende vorm trekt hij door naar het seizoen 2023/24. Na zeventien speelrondes in LaLiga staat Griezmann alweer op elf treffers, met als hoogtepunt zijn optreden tegen Celta de Vigo op 21 oktober 2023. Op een avond waar hij drie treffers maakte, was zijn tweede de mooiste. Na een imposante rush rekende alles en iedereen op een voorzet, maar in plaats daarvan besluit hij de openstaande korte hoek te vinden. Celta-doelman Iván Villar staat erbij en kijkt ernaar.

Maar ook in de Champions League laat Griezmann zijn klasse zien. Zo is hij tweemaal ongrijpbaar voor Feyenoord, dat mede door de kunsten van de tussen de linies dansende creatieveling tweemaal verliest van de Spanjaarden. “Griezmann was geweldig. Die bal die hij in de eerste helft op Morata speelt. Het kopballetje. Hij weet precies waar zijn medespelers staan. Geweldige techniek ook. Ik heb echt van hem genoten”, stelt Giovanni van Bronckhorst na afloop van Feyenoord - Atlético (1-3) bij RTL 7.

“Hij was echt zó goed. Hij speelt met zoveel rust. Hij speelt op veertig procent, lijkt het wel. Hij staat altijd vrij. Hij beweegt even twee meter terug, twee meter naar voren. Je ziet dat hij zoveel stappen verder denkt dan de spelers om zijn heen. Hij is zo comfortabel aan de bal, hij kan gewoon fantastisch voetballen", is ook Theo Janssen bijzonder lovend. Het doelpuntenrecord van Luis Aragonés komt dan ook steeds meer in zicht en in december slaagt Griezmann erin om op gelijke hoogte te komen met de clublegende, die goed was voor 173 goals in het shirt van Atlético.

De tijd zal uitwijzen of Atlético een gooi gaat doen naar de Champions League. De club is in de achtste finale gekoppeld aan Internazionale, wat een gelijkwaardig treffen belooft te worden. De Cup met de Grote Oren heeft Atlético nog nooit mogen winnen, terwijl Griezmann nog nooit kampioen van Spanje is geworden. Een grote prijs is het laatste puzzelstukje dat de

