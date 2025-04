'Antoine Griezmann hakt definitief knoop door over zijn toekomst bij Atlético Madrid'

Antoine Griezmann blijft Atlético Madrid trouw, zo verzekert het Spaanse medium Relevo woensdag. De 34-jarige aanvaller uit Frankrijk verlengt binnenkort zijn contract, waardoor hij tot medio 2027 in de Spaanse hoofdstad is te bewonderen. Griezmann ligt momenteel tot de zomer van 2026 vast bij Atlético.

Diego Simeone beschouwt Griezmann als een zeer belangrijke factor binnen de kleedkamer van Atlético. Hierdoor zet de nummer drie in LaLiga in op verlengen van de samenwerking, ondanks het feit dat de Fransman in de herfst van zijn loopbaan is aanbeland.

Simeone heeft bij het bestuur aangedrongen op een nieuwe verbintenis voor Griezmann. De routinier moet met het nieuwe contract overigens wel genoegen nemen met een lager salaris.

De leiding van Atlético wil met de nieuwe deal voorkomen dat Griezmann deze zomer van club wisselt. Er gingen al geruchten dat hij zijn laatste jaren als speler wilde doorbrengen in de Verenigde Staten.

Griezmann voerde zelfs al gesprekken met Los Angeles FC. Tijdens de interlandperiode ging hij om de tafel met het bestuur van Atlético, met als resultaat dat de aanvaller normaal gesproken actief blijft in het Riyadh Air Metropolitano.

Ondertussen hield de technische leiding in Madrid de afgelopen maanden rekening met een zomers vertrek van Griezmann. De transfermarkt werd afgespeurd en twee niet nader genoemde aanvallers kwamen serieus in beeld bij Atlético.

Griezmann is bezig aan zijn tweede periode bij Atlético. In 435 duels wist hij 197 keer het net te vinden. De ervaren aanvaller kwam eerder uit voor Real Sociedad en FC Barcelona.