Antoine Griezmann gaat Atlético Madrid verlaten en kiest voor hereniging met oud-ploeggenoten

Antoine Griezmann staat voor een vertrek bij Atlético Madrid, zo blijkt uit berichtgeving van Relevo en Cadena SER. De Fransman voert al gesprekken met het Los Angeles FC, dat uitkomt in de Amerikaanse MLS.

Het contract van Griezmann loopt nog tot medio 2026 in de Spaanse hoofdstad, maar de aanvalsleider is niet van plan om deze volledig uit te dienen. De Madrileense club heeft veel respect voor Griezmann en zal niet al te moeilijk doen over zijn vertrek.

Het is een droom van Griezmann om ooit nog eens in de Verenigde Staten te spelen. De MLS is hiervan op de hoogte en heeft hem al verschillende keren verleid. Atlético houdt er rekening mee dat hij bezig is aan zijn laatste maanden bij de club.

Griezmann werd met zijn club onlangs uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League door stadsgenoot en rivaal Real Madrid. Wel is de club nog altijd actief in de Copa del Rey en de La Liga.

In de competitie staat de club van trainer Diego Simeone slechts vier punten achter op koploper FC Barcelona en in de Copa del Rey staat de club voor de return in de halve finale tegen datzelfde Barcelona. De heenwedstrijd in Catalonië eindigde in 4-4.

Griezmann speelde verdeeld over twee periodes 431 wedstrijden voor Atlético. Hierin wist hij 197 doelpunten te maken en 91 assists af te leveren.

Mocht de 34-jarige linkspoot inderdaad naar LAFC verkassen, dan wordt hij herenigd met landgenoten Hugo Lloris en Olivier Giroud. Het drietal won in 2018 met Frankrijk het WK in Rusland.