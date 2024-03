Antoine Griezmann beidt excuses aan bij Alexis Sánchez na gemiste strafschop

Atlético Madrid-ster Antoine Griezmann heeft na afloop van het Champions League-duel met Inter zijn excuses aangeboden bij Alexis Sánchez, zo meldt Marca. Aanleiding daarvoor is de scheldpartij die Griezmann in huis had richting Sánchez, nadat laatstgenoemde een strafschop miste in de beslissende serie.

Woensdagavond moest er een penaltyserie aan te pas komen om te bepalen welke club door zou stoten naar de kwartfinale van de Champions League. In die serie was Sánchez de eerste speler die miste.

Na zijn misser pikte de camera van Movistar weinig vleiende opmerkingen van Griezmann over Sánchez op. "Hij is een lafaard, die Chileen is een lafaard", zei Griezmann tegen ploeggenoot Rodrigo De Paul nadat Sánchez zijn penalty miste.

Volgens Marca heeft Griezmann inmiddels zijn excuses aangeboden bij Sánchez. Griezmann verklaarde dat hij met zijn woorden enkel Oblak wilde aanmoedigen, en dat hij niet daadwerkelijk achter zijn woorden stond.

Sánchez zou begrijpen dat de emoties die werden getoond onderdeel uitmaken van het spel en dat wat er op het veld gebeurt, op het veld blijft. Sánchez heeft de excuses van Griezmann dan ook geaccepteerd.

Het was woensdagavond tot het laatste moment spannend in Cívitas Metropolitano. Inter won het heenduel in Milaan met 1-0 en dus moest Atlético met minimaal één doelpunt verschil winnen om kans te houden op kwalificatie voor de kwartfinale.

Invaller Memphis Depay zorgde vlak voor tijd voor de beslissende 2-1, waardoor er een verlenging aan te pas kwam. Daarin werd er niet gescoord. In de strafschoppenserie misten na Sánchez ook Davy Klaassen en Lautaro Martínez namens Inter, waardoor het doek viel voor i Nerazzurri.

