Anthony Martial laat onbegrip blijken na te zijn gewisseld voor Weghorst

Zaterdag, 20 mei 2023 om 19:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:49

Anthony Martial had weinig begrip voor zijn wissel tijdens het Premier League-duel met Bournemouth (0-1 winst). Erik ten Hag koos ervoor om de aanvaller van Manchester United in de 57ste minuut te vervangen door Wout Weghorst. Aan de gezichtsuitdrukking van Martial viel af te zien dat hij niet blij was met de keuze van zijn manager.

The Red Devils hadden zaterdagmiddag slechts acht minuten nodig om op voorsprong te komen tegen Bournemouth. Senesi probeerde een pass van Christian Eriksen op Casemiro te onderscheppen, maar raakte hem verkeerd waardoor hij de bal precies verlengde op de Braziliaan. Casemiro schoot vervolgens op knappe wijze met een halve omhaal hard achter Neto: 0-1. United zocht vervolgens met een voorsprong de kleedkamers op. Met een klein uur op de klok besloot Ten Hag om Weghorst binnen de lijnen te brengen voor Martial.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Fransman was het duidelijk niet eens met de beslissing. Hij sjokte enigszins verdwaasd het veld af, zo bleek uit het commentaar van talkSPORT-commentator Nigel Adderley. "Martial loopt heel langzaam rond het veld, en hij lijkt niet echt blij met die beslissing, kijk naar zijn gezicht! Hij is meteen richting de spelerstunnel gegaan.” Martial zou Ten Hag bovendien hebben genegeerd, terwijl hij enkele andere stafleden en ploeggenoten wel een hand gaf. Ten Hag ging na afloop van het duel in op het voorval. "Ik denk dat Martial goed speelde, hij keerde uiteindelijk terug naar de bank. Ik denk dat hij gewoon even de kleedkamer inging", zei de manager tegenover talkSPORT.

Martial kampte dit seizoen veelvuldig met blessureleed. Toch sprak Ten Hag al meerdere malen het vertrouwen in zijn pupil uit. De aanvaller beschikt over een aflopend contract, waardoor hij de deur op Old Trafford komende zomer mogelijk achter zich dichttrekt. Sinds zijn komst naar United in 2015 was Martial goed voor 87 goals in 295 officiële duels. Dit seizoen staat de teller op acht doelpunten.