Anthony Elanga scoort na weergaloze solo van 80 meter en verslaat oud-werkgever Manchester United

Manchester United heeft dinsdag zijn dertiende nederlaag van het Premier League-seizoen geleden. Op bezoek bij Nottingham Forest slaagde de ploeg van manager Rubén Amorim er niet meer in de vroege wereldgoal van Anthony Elanga ongedaan te maken: 1-0. Forest blijft dankzij de overwinning in de race om de tweede plek.

Amorim koos op bezoek bij Nottingham Forest voor veel Nederlanders en voormalig Eredivisie-spelers in zijn basisopstelling. Zo verdedigde keeper André Onana het doel, terwijl Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt voor hem stonden in de verdediging.

Mason Mount en Christian Eriksen moesten genoegen nemen met een reserverol; Joshua Zirkzee kreeg wél een basisplek ten koste van Rasmus Højlund. De Nederlander kreeg achter zich steun van Alejandro Garnacho en Bruno Fernandes.

Manchester United begon zeer zwak aan de wedstrijd, want na vijf speelminuten gaf het scorebord al een 1-0 tussenstand aan. Voormalig Red Devil Elanga sprintte vanaf de eigen zestien met de bal aan zijn voet, omspeelde enkele tegenstanders en schoot vervolgens vanaf de rand van het vijandige strafschopgebied raak in de benedenhoek: 1-0.

Daarmee was de ploeg van manager Amorim wel wakkergeschud, want kansen voor de thuisploeg volgden er in de eerste helft nauwelijks. Diogo Dalot was namens Manchester United tweemaal dicht bij een treffer, maar een poging ging rakelings naast én hij kopte een bal op de lat.

In de tweede helft was Manchester United licht de bovenliggende partij en werden er twee schoten op doel geproduceerd, maar het team beschikte niet over voldoende stootkracht om de gelijkmaker te noteren.

Nottingham Forest was zeker defensief behoorlijk stabiel en in aanvallend opzicht liet de ploeg van manager Nuno Espirito Santo zich nog enkele keren zien. Onder meer Neco Williams had het vizier echter niet op scherp en aan de 1-0 ruststand kwam in de tweede helft geen verandering meer.