'Here we go': Ansu Fati verlaat FC Barcelona

Ansu Fati speelt komend seizoen op huurbasis voor AS Monaco, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagavond. De club heeft een optie tot koop bedongen. De 22-jarige buitenspeler heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona mogelijk dus al gespeeld.

Het vertrek van Fati hing al enige tijd in de lucht. De tienvoudig international van Spanje komt eigenlijk nauwelijks voor in de plannen van Hansi Flick en wilde ergens weer wekelijks aan spelen toekomen. Fati hoopt dat bij Monaco te gaan doen.

De kleine Spanjaard wordt deze week medisch gekeurd. Fati reist woensdag af naar Monaco om de huurdeal af te ronden. De rechtspoot verlengt zijn tot medio 2027 doorlopende contract bij Barça voordat hij de (tijdelijke) overstap maakt naar Monaco. Tot wanneer zijn nieuwe verbintenis moet lopen is niet bekend.

Romano meldde eerder al dat de koopoptie twaalf miljoen euro bedraagt. Barcelona heeft bovendien een ‘gigantisch’ doorverkooppercentage bedongen, mocht de huurdeal volgend jaar omgezet worden in een definitieve overgang.

Fati brak na zijn debuut bij Barça razendsnel door en stond lange tijd te boek als het grootste talent ter wereld. Een zware knieblessure zorgde er echter voor dat zijn ontwikkeling stil kwam te liggen. Fati kampte na die kwetsuur steeds vaker met fysiek ongemak en haalde nooit meer zijn niveau van vóór die blessure.

Barcelona leende hem in 2023/24 uit aan Brighton, maar die huurdeal werd geen overweldigend succes. Vorig jaar zomer keerde hij terug in Spanje, maar Flick deed nauwelijks een beroep op hem. Het wonderkind van weleer kwam dit seizoen slechts 298 minuten in actie, verdeeld over elf wedstrijden. Scoren of een assist geven lukte niet.