Ángel Di María gaat zijn carrière hoogstwaarschijnlijk vervolgen in zijn thuisland Argentinië. MARCA weet te melden dat de transfervrije vleugelspeler op het punt staat terug te keren bij Rosario Central, de club die hij in 2007 verliet voor Benfica.

Volgens het medium ontbreekt alleen de bevestiging nog, voor de inmiddels 37-jarige Di María zijn terugkeer officieel bekend zal maken. El Fideo was transfervrij op te pikken, nadat hij besloot zijn aflopende contract bij Benfica niet te verlengen.

In de zomer van 2024 was Di María al dicht bij een terugkeer naar zijn jeugdliefde, maar vanwege doodsbedreigingen van criminele organisaties aan het adres van zijn familie ging daar een streep door.

“Mijn zus ontving laatst een doos met daarin een varkenskop", vertelde Di María vorig jaar tegenover Rosario3 over zijn mislukte terugkeer naar Rosario. "In het hoofd van het overleden beest zat een kogel. Op een briefje stond dat mijn dochter Pia de volgende is wanneer ik terugkeer naar Rosario.”

“Het waren verschrikkelijke maanden”, ging Di María verder. “Op deze manier wil ik niet terugkeren naar Rosario. Ze hebben mijn familie geraakt en dat kan ik niet tolereren, tegen geen enkele prijs.”

Nu is er een oplossing gevonden voor Di María, al wordt niet precies duidelijk hoe de veiligheid van 'Ángelito' en zijn familie zullen worden gewaarborgd. Naar verwachting zal Di María een eenjarig contract ondertekenen.

Di María wordt gezien als icoon in zijn geboortestad Rosario. De aanvaller verliet Benfica in 2010 voor Real Madrid, waar hij in 2014 een cruciale pion was in het veroveren van la Décima, de tiende Champions League-winst van Real Madrid.

Di María vertrok naar Manchester United, waar hij snel genoeg had gezien en daarom zijn geluk beproefde bij Paris Saint-Germain. Met die club werd hij vijfmaal landskampioen. Na een jaar bij Juventus keerde de Argentijn medio 2023 terug bij Benfica. In 2022 werd hij wereldkampioen.