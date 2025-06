'Ange Postecoglou wordt ontslagen; Tottenham Hotspur praat al met beoogde opvolger'

Tottenham Hotspur heeft deze week contact gehad met Thomas Frank. Dat meldt Santi Aouna van Foot Mercato. De Deense trainer wordt gezien als mogelijke opvolger van manager Ange Postecoglou, die zo goed als zeker wordt ontslagen.

Spurs won dit seizoen weliswaar de Europa League, door Manchester United met 1-0 te verslaan, maar eindigde in de Premier League op een zeer teleurstellende zeventiende plek. En dat lijkt gevolgen te hebben voor Postecoglou.

Volgens The Telegraph wordt komende week definitief een knoop doorgehakt over zijn toekomst bij Spurs. De Belgische journalist Sacha Tavolieri meldt echter al dat hem is verteld dat de Griekse Australiër wordt ontslagen.

Spurs is daarom ook al bezig met de zoektocht naar een opvolger voor Postecoglou. Volgens Aouna en Tavolieri heeft de club verschillende namen op het lijstje staan om hem op te volgen.

Eén daarvan is Frank dus, volgens Tavolieri de grootste kanshebber. De 51-jarige Deen werkt sinds eind 2016 bij Brentford. Eerst als assistent, en sinds 2018 als hoofdtrainer. Onder zijn leiding promoveerde Brentford in 2021 naar de Premier League. Afgelopen seizoen eindigde de club op plek tien.

Volgens Aouna hebben Spurs en Frank deze week contact met elkaar gehad. Daarbij is er onder meer over het project en de transfertargets voor deze zomer gesproken.

De kans is dus aanzienlijk dat Frank, die nog een contract tot medio 2027 heeft bij Brentford, de nieuwe manager van Spurs wordt. Tavolieri noemt overigens ook Fulham-manager Marco Silva als mogelijke opvolger.