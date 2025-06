Ange Postecoglou kan na ontslag bij Tottenham Hotspur razendsnel weer aan de slag en start gesprekken

Ange Postecoglou hoeft mogelijk niet lang stil te zitten. De onlangs bij Tottenham Hotspur ontslagen manager staat hoog op het lijstje bij Al-Ahli, dat al in contact staat met de Australiër. De eveneens clubloze Xavi wordt ook genoemd bij de club, weet The Athletic.

Matthias Jaissle staat momenteel aan het roer bij Al-Ahli, waar hij een contract heeft tot de zomer van 2026. De oefenmeester heeft echter verschillende, lucratieve aanbiedingen om zijn contract te verlengen afgewezen.

Al-Ahli is derhalve op zoek naar een mogelijk opvolger van Jaissle, voor het geval hij zijn contract niet verlengt. Het lijkt er steeds sterker op dat de Duitse coach komend seizoen niet meer actief zal zijn bij de nummer vijf van het afgelopen seizoen in Saudi-Arabië.

Jaissle heeft wel behoorlijk wat krediet opgebouwd met het winnen van de AFC Champions League, waardoor Al-Ahli ondanks de magere vijfde plaats in de competitie wat geduld lijkt te hebben met Jaissle. Desondanks zijn de gesprekken met Postecoglou veelzeggend.

Postecoglou kende een ietwat vergelijkbaar seizoen als Jaissle. De manager leidde Spurs naar de Europa League, de eerste prijs voor de Londenaren in zeventien jaar. De schokkende zeventiende plaats in de Premier League kostte hem toch de kop.

Postecoglou is zeker geen onbekende in Azië, al zou Saudi-Arabië wel nieuw terrein zijn. Eerder was hij werkzaam in Australië, Griekenland, Japan, Schotland en dus ook Engeland.

Xavi was jarenlang werkzaam als coach in Qatar bij Al-Sadd, voor hij in november 2021 aan de slag ging bij FC Barcelona. In de kleine drie jaar die hij daar werkzaam was won hij eenmaal de Spaanse landstitel en eenmaal de Supercopa. Sinds afgelopen zomer is de oud-middenvelder werkloos.