Ange Postecoglou is teleurgesteld in Ã©Ã©n transfer op Deadline Day

Ange Postecoglou is teleurgesteld in één transfer op Deadline Day

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ange Postecoglou. De manager van Tottenham Hotspur is teleurgesteld over één specifieke transfer op Deadline Day.

Postecoglou kreeg deze donderdafg tijdens de persconferentie de vraag hoe hij de transferwindow had ervaren bij Tottenham. "Het is fijn dat we onze transfers al vroeg op orde hadden. De nieuwe jongens hebben hun bijdrage nu ook al geleverd, dat gaat heel goed. We hebben een paar jongens aan een mooie club geholpen op huurbasis", vertelde hij.

"Alleen gisteren (dinsdag, red.) was er een grote teleurstelling", klonk het plots uit de mond van Postecoglou. De aanwezige journalisten veerden vervolgens op. "Ik dacht dat er een behoorlijke kans voor ons lag, maar de club had niet het idee dat dit de juiste transfer voor ons was", zei Postecoglou.

"We zijn teleurgesteld, maar hij is helaas naar Ferrari gegaan", grapte de Grieks-Australische coach over de veelbesproken overgang van Lewis Hamilton. Postecoglou zette alle aanwezigen op het verkeerde been en kreeg de lachers op zijn hand. De overstap van Hamilton wordt de grootste genoemd in de Formule 1 sinds hij in 2013 overstapte van McLaren naar Mercedes.

