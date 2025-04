Andy van der Meijde gaat samen met Gordon commentaar geven bij het Eurovisie Songfestival

Andy van der Meijde gaat het Eurovisie Songfestival 2025 samen met Gordon Heuckeroth van commentaar voorzien, zo meldt Talpa in een persbericht.

Het duo gaat voortborduren op het grote succes dat de aflevering van Gordon met Van der Meijde bij Andy in de auto was. In die episode van de online hitserie vertelde Gordon onder meer dat hij weleens spannende verzoekjes heeft gehad van spelers van Ajax.

In gesprek met SBS ging het kersverse duo in op hun nieuwe klus. “Ik ben eigenlijk totaal niet van het Songfestival, dus dat is juist mooi. Ik heb er helemaal geen verstand van. Gordon gaat er de hele tijd tegen in natuurlijk”, lacht Van der Meijde.

“Ik kan ook geen Engels”, besluit Van der Meijde. “Dat wordt helemaal niks”, haakt Gordon vervolgens in. “We hebben natuurlijk het commentaar van Cornald Maas. Daar kun je van vinden wat je vindt, maar dat is natuurlijk niet echt spannend”, gaat de zanger verder.

Pim Sedee, verslaggever van SBS, vraagt vervolgens aan Van der Meijde of hij wel weet wie er namens Nederland naar het Songfestival gaat. “ICloud, toch?” giert de voormalig international van Oranje het uit. De zanger Claude vertegenwoordigt Nederland in Basel.

Het commentaar van Gordon en Van der Meijde is live te beluisteren op de website van Radio 538 tijdens de halve finales en de finale van het liedjesfestival.

Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar door Zwitserland georganiseerd en gehouden in Basel. De halve finales staan op 13 en 14 mei op het programma. De finale is op zaterdag 17 mei.