Andries Noppert tast wederom mis en vergroot misère van Heerenveen

Zaterdag, 30 september 2023 om 22:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:03

De druk op trainer Kees van Wonderen zal waarschijnlijk verder toenemen in Friesland. SC Heerenveen verloor zaterdag namelijk voor de vijfde keer op rij in de Eredivisie, ditmaal met 1-0 van FC Twente. Uitgerekend Michel Vlap, die zijn loopbaan ooit begon bij de Friezen, kroonde zich tot matchwinner in de Grolsch Veste. Andries Noppert, dit seizoen al betrokken bij enkele flaters, zag er overigens niet goed uit bij het winnende doelpunt van Twente.

Aan de kant van Twente, dat vorige week tegen RKC Waalwijk (1-0) voor het eerst verloor, was er slechts een wijziging. Manfred Ugalde keerde terug in de punt van de aanval, waardoor routinier Ricky van Wolfswinkel weer op de bank plaatsnam. Van Wonderen wijzigde zijn kwakkelende elftal op maar liefst vier plaatsen ten opzichte van de smadelijke 0-3 nederlaag tegen Excelsior van een week geleden. Spits Ion Nicolaescu werd naar de reservebank verwezen en Pelle van Amersfoort was de aanvalsleider. Verder keerde ook Patrik Walemark terug in de basisopstelling van de bezoekers.

Uitgerekend Michel Vlap was de grote held van FC Twente.

Twente nam direct het initiatief en Noppert moest al snel een kopbal van Sem Steijn onschadelijk maken. De zoon van de Ajax-trainer was bijzonder bedrijvig in de eerste helft en had de pech dat de Heerenveen-doelman hem meermaals van scoren afhield in Enschede. Ugalde kreeg in de slotminuut nog een goede schietkans, maar ook hij wist de ban niet te breken. Heerenveen, waar Van Amersfoort het behoorlijk moeilijk had als eenzame spits, was de gelukkigste met de 0-0 stand halverwege in de Grolsch Veste.

Joseph Oosting besloot halverwege om Carel Eiting in te brengen voor Mathias Kjølø. Heerenveen, dat een karrenvracht aan doelpunten incasseerde in de afgelopen weken, kroop na rust wat meer uit de schulp. Heel veel kansen leverde dat echter niet op. Halverwege de tweede helft maakten ook zomeraanwinst Mitchell van Bergen en Van Wolfswinkel hun opwachting bij Twente, dat ongeduldig raakte. De thuisploeg werd flink geholpen door Noppert, die in de fout ging bij een schot van afstand van Vlap: 1-0. De ongelukkige goal gaf Heerenveen een flinke knauw en in de slotfase kon de vijfde opeenvolgende nederlaag dan ook niet meer voorkomen worden.