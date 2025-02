Andries Noppert krijgt na vertrek Robin van Persie direct goed nieuws bij sc Heerenveen

Andries Noppert maakt zondag naar alle waarschijnlijkheid zijn rentree onder de lat bij sc Heerenveen, zo meldt Voetbal International naar aanleiding van uitspraken van interim-trainer Henk Brugge. Het betekent de zoveelste keeperswissel dit seizoen bij de Friezen, al is het deze keer noodgedwongen. Mickey van der Hart kampt namelijk met een polsblessure.

Het tijdperk van Robin van Persie als trainer van Heerenveen werd onder meer gekenmerkt door de vele wissels, ook onder de lat. Zo begon Noppert het seizoen als tweede keeper, knokte hij zich toch weer terug in de basis, maar verloor hij die na enkele wedstrijden ook weer.

Zijn laatste wedstrijd voor Heerenveen is er een om snel te vergeten. Noppert viel tien minuten voor tijd in tijdens het bekerduel met Quick Boys, waarna het helemaal misging voor de Friezen. Noppert gaf een strafschop weg en zag er ook bij het tegendoelpunt in de verlenging niet goed uit. Heerenveen vloog zo uit de TOTO KNVB Beker.

Zondag, wanneer Heerenveen het in de Eredivisie opneemt tegen AZ, zal Noppert vermoedelijk zijn rentree maken in het Friese doel. “Van der Hart heeft vrijdag niet kunnen trainen, dus we moeten afwachten hoe zich dit ontwikkelt”, zo wordt Brugge geciteerd door VI.

De doelman, die het grootste deel van het seizoen eerste keus was, heeft deze week een bal verkeerd tegen zijn hand gekregen op de training. Daardoor moest Van der Hart naar het ziekenhuis, maar daar werd niets ernstigs gevonden.

Hoewel Van der Hart dus nog altijd de voorkeur geniet boven Noppert, lijkt er een noodgedwongen wissel te gaan plaatsvinden. “We hebben met elkaar afgesproken om deze week zo veel mogelijk hetzelfde te laten. We zijn supertevreden over Mickey. Maar als hij geblesseerd is, kan hij niet keepen.”

Eerder in het seizoen tegen AZ, toen Heerenveen met 9-1 onderuit ging, zat Noppert de hele wedstrijd op de bank. Toch zal de ploeg wat recht willen zetten tegen de Alkmaarders, die zich deze week plaatsten voor de bekerfinale ten koste van Heracles Almelo.