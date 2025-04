Andries Noppert: 'Dan denk je bij jezelf: wat ben je nou allemaal aan het doen?'

Andries Noppert won zaterdag met sc Heerenveen met 2-1 van hekkensluiter Almere City FC. Desondanks is de boomlange doelman van de Friezen niet helemaal tevreden over zijn optreden in het Abe Lenstra Stadion.

''Dat is een smetje op de wedstrijd'', doelt Noppert bij ESPN op enkele passes die niet bij een ploeggenoot aankwamen. ''Het leek wel alsof ik mijn schoenen verkeerd om aan had.''

''Dat is volgens mij niet de bedoeling. Kom op. Je roept het ook een beetje over jezelf af. Bij die eerste bal wacht ik ook te lang'', analyseert de zelfkritische Noppert zijn bijdrage van zaterdagavond.

''En dan denk je bij jezelf: wat ben je nou allemaal aan het doen?'', vervolgt de Heerennveen-keeper. ''Vervolgens wil ik een bal snel nemen, toen schoot ik iemand van de tribune. Kom op. Ik lach erom, maar dat is gewoon slordig. Dat mag niet gebeuren. Dat blijft hangen en maakt het extra vervelend.''

Verslaggever Wouter Bouwman wil weten of het 'in het koppie' gaat zitten. ''Dan kies je wel vaker de lange bal. En daar waren we best gevaarlijk mee daarna.''

''Maar laat maar zien. Hier, kijk eens'', zegt Noppert als hij ziet dat hij met een pass geen ploeggenoot bereikt, maar een reservespeler langs de zijlijn. ''Je begint er zelf over'', voegt Bouwman daaraan toe.

''Dit is gewoon slordig. Dan denk ik bij mezelf: neem gewoon de tijd. Ik lach erom, maar het is eigenlijk niet om te lachen. Het is ontzettend slordig en het hoeft niet. Als je die twee momenten niet hebt, is er niks aan de hand'', aldus Noppert.