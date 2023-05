Andrés Iniesta draait honderdtachtig graden en gaat voor allerlaatste uitdaging

Donderdag, 25 mei 2023 om 18:21 • Guy Habets

Andrés Iniesta gaat voor de laatste keer op zoek naar een nieuwe club. Dat heeft hij te kennen gegeven op een persconferentie. De Spaanse middenvelder staat nog onder contract bij het Japanse Vissel Kobe en het was de bedoeling dat hij daar ook zijn loopbaan af zou sluiten. Door een gebrek aan speeltijd heeft Iniesta nu echter besloten om te vertrekken en een club te zoeken waar hij waardig afscheid kan nemen.

De 39-jarige Iniesta speelde een leven lang voor Barcelona, maar maakte in 2018 bekend dat hij de club zou verlaten en in Japan ging voetballen. Vijf jaar lang konden de fans van Vissel Kobe genieten van de passing en het inzicht van de Spaanse stilist, maar aan die periode gaat nu een einde komen. Trainer Nelsinho Baptista maakte steeds minder gebruik van de diensten van Iniesta en dat zat hem niet lekker. De spelmaker wilde zijn loopbaan afsluiten bij Kobe als gevierd basisspeler, maar zal dat nu ergens anders gaan doen.

Op een speciaal ingelaste persconferentie legde de wereldkampioen van 2010 zijn keuze uit. "Dit is absoluut een van de lastigste beslissingen die ik tijdens mijn loopbaan heb moeten nemen", liet Iniesta optekenen. "Het was mijn bedoeling om hier met voetbalpensioen te gaan en dat wilde ik heel graag, maar uiteindelijk liep het anders. Het lijkt erop dat de trainer andere prioriteiten had. Toch sta ik nog altijd achter mijn keuze om naar deze geweldige club te gaan."

Iniesta had nog een contract tot en met 31 januari 2024 bij Vissel Kobe, maar vanwege zijn enorme staat van dienst heeft de Japanse club besloten om zijn ster in de zomer al transfervrij te laten gaan. Het is nog niet duidelijk waar Iniesta naartoe zal gaan om nog even te voetballen en zijn loopbaan vervolgens af te sluiten. Die club zal hoe dan ook in een bijzonder rijtje terechtkomen, want Iniesta speelde tijdens zijn loopbaan tot dusver alleen in het shirt van Barça, Vissel Kobe en het Spaanse nationale elftal.