André Onana krijgt slecht nieuws bij Manchester United en neemt direct beslissing over toekomst

Rúben Amorim hoopt de gelederen van Manchester United komende zomer te versterken met een nieuwe sluitpost, zo weet het Manchester Evening News. Het lijkt een harde boodschap voor André Onana, de huidige vaste prik onder de lat op Old Trafford.

Het keepersgilde van Manchester United lijkt na dit seizoen een serieuze metamorfose te ondergaan. Derde keus Tom Heaton, bijvoorbeeld, zal waarschijnlijk zijn handschoenen aan de wilgen hangen.

De man die dit seizoen tweede viool speelt tussen de palen, Altay Bayindir, baalt daarnaast van zijn reserverol. Mogelijk gaat hij met het oog op het WK van 2026 op zoek naar een club die meer speeltijd biedt.

Mede door deze mogelijke vertrekken zou Amorim graag een nieuwe doelman aantrekken in de zomer. Tegelijkertijd staat de toekomst van Onana ter discussie in Manchester.

De Kameroener staat onder contract tot medio 2028, maar een inconsistente vorm en opzichtige blunders zijn vrijwel steevast onderdeel van zijn spel. Bovendien zal hij tussen december 2025 en januari 2026 vermoedelijk niet beschikbaar zijn wegens de Africa Cup.

Onana zelf peinst niet over een vertrek bij Manchester United en heeft besloten voor zijn plekje te gaan vechten. “United is de enige club waarvoor hij wil spelen”, valt er te lezen in het Manchester Evening News.

De voormalig Ajax-keeper staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij the Red Devils, waar hij destijds werd binnengehaald door oude bekende Erik ten Hag. Sindsdien kwam Onana tot 87 wedstrijden voor de club, waarin hij 133 keer moest vissen.