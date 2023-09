André Onana keert officieel terug bij de nationale ploeg van Kameroen

Maandag, 4 september 2023 om 12:12 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:24

André Onana keert terug bij de nationale ploeg van Kameroen. De 27-jarige doelman van Manchester United is opgenomen in de definitieve selectie van zijn vaderland voor de wedstrijd tegen Burundi in de kwalificatiereeks van de Afrika Cup. Onana speelde zijn laatste interland op 24 november 2022 tegen Zwitserland (1-0 verlies). Op X bevestigde Onana maandagmiddag dat hij op de uitnodiging ingaat.

Onana botste tijdens het WK in Qatar hard met bondscoach Rigobert Song. Laatstgenoemde was niet tevreden over de ‘keepersstijl’ van de doelman, maar Onana was niet van plan om zijn manier van spelen te veranderen en besloot daarom om het WK-kamp per direct te verlaten. Na het eindtoernooi maakte de ex-Ajacied bekend dat hij stopte bij de nationale ploeg. Song besloot Onana vorige week toch de selecteren, al moest de uitnodiging van de bondscoach nog wel geaccepteerd worden.

Dat heeft Onana nu dus gedaan. In een statement schrijft hij: "Ik heb de laatste tijd te maken gehad met manipulatie en onrecht. Desalniettemin is de liefde voor mijn thuisland nog steeds intact. Het willen spelen voor mijn land hoort bij wie ik ben. Ik ga niet alleen op de uitnodiging in omdat het mijn droom is, maar ook omdat de fans van Kameroen mij altijd hebben gesteund. Zij verdienen een nationaal elftal dat wil vlammen. Het is tijd om samen te komen en in harmonie te werken voor ons doel: Kameroen."

De keeper maakte deze zomer voor ruim 53 miljoen euro de overstap van Internazionale naar het Manchester United van Erik ten Hag, maar is het seizoen niet geweldig begonnen. Wolverhampton Wanderers had in de slotfase van het uitduel met United (1-0) een penalty moeten krijgen na een onbesuisde actie van Onana en afgelopen weekend zag hij er bij het openingsdoelpunt van Nottingham Forest (3-2 winst) niet goed uit.

