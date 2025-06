André Onana kan vertrekken bij Manchester United

André Onana kan Manchester United gaan verlaten, zo meldt Sky Italia vrijdag. De Kameroense doelman staat in de nadrukkelijke belangstelling van AS Monaco, dat al navraag heeft gedaan bij the Red Devils. Hoeveel de Monegasken bereid zijn te betalen, is onbekend.

Het avontuur van Onana bij Manchester United is geen onverdeeld succes geworden en de club zou mee willen werken aan een vertrek. Hoe de sluitpost zelf denkt over een vertrek uit Engeland is vooralsnog onduidelijk.

Manchester United houdt wel rekening met een exit van Onana, want de club heeft volgens de berichtgeving al een vervanger op het oog. Atalanta-keeper Marco Carnesecchi zou de honneurs onder de lat moeten waarnemen.

De club heeft bovendien al contact gezocht met Atalanta over een eventuele transfer van de doelman, al zijn de Italianen niet van plan hem zomaar te laten gaan. Manchester United zal met een ‘fors bedrag’ over de brug moeten komen.

In de zomer van 2023 betaalde Manchester United liefst vijftig miljoen euro voor Onana, die sindsdien 101 officiële duels keepte. In die wedstrijden, verspreid over alle competities, hield hij 24 keer de nul en incasseerde hij 148 doelpunten.

Monaco voert verder gesprekken met Paul Pogba over een samenwerking, zo meldde Fabrizio Romano onlangs. De Monegasken zouden hem een tweejarig contract hebben aangeboden.

Monaco, waar onder meer Jordan Teze onder contract staat, eindigde afgelopen seizoen als derde in de Ligue 1. Daardoor is de ploeg komend seizoen actief in de Champions League.