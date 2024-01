André Onana is woest en zoekt directe confrontatie met Samuel Eto’o

André Onana is woest geworden om zijn reserverol bij Kameroen voor het duel met Gambia. Tijdens de gewonnen wedstrijd verdedigde niet de sluitpost van Manchester United het doel, maar stond Joseph Ondoa plotseling onder de lat. Toen Onana hoorde dat hij niet zou keepen is hij woest naar bondsvoorzitter Samuel Eto’o gelopen, weet Sports News Africa te melden.

Kameroen is er na een bizarre slotfase in geslaagd zich bij de laatste zestien van de Afrika Cup te voegen. De ploeg stond tot de 87ste minuut met 2-1 achter tegen Gambia, maar won met 2-3. Feyenoorder Yankuba Minteh, international van Gambia, kan daardoor snel weer in Rotterdam worden verwacht.

Onana zat de hele wedstrijd op de bank bij Kameroen, maar zijn reserverol heeft hij niet zomaar geaccepteerd. Op het moment dat bondscoach Rigobert Song de basiself maakte, is hij boos naar Eto’o gerend.

Eto’o wordt door Onana verantwoordelijk gehouden voor de keuze van de bondscoach, al weet Sports News Africa dat Song toch echt zelf het besluit heeft genomen.

De voormalig topspits was niet onder de indruk van de confrontatie die de doelman onmiddellijk zocht en dus besloot Eto’o helemaal niet te reageren. Het negeren van Eto’o leidde volgens de berichtgeving tot nog meer woede bij Onana, al ging hij niet over tot fysiek geweld.

De beslissing van Song is naar verluidt gebaseerd op een teamvergadering, waarin de meerderheid van de spelersgroep aan zou hebben gegeven liever Ondoa op doel te hebben dan Onana.

Het is niet voor het eerst dat het onrustig is rond Onana bij de nationale ploeg, want in 2017 gaf hij al aan nooit meer voor Kameroen te willen uitkomen. Later is hij dus teruggekomen op dat besluit.

