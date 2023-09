André Onana blundert in München; Man United kijkt tegen 2-0 achterstand aan

Woensdag, 20 september 2023 om 21:38 • Jonathan van Haaster

Manchester United begon woensdagavond goed op bezoek bij Manchester United, maar staat toch op een 2-0 achterstand in Duitsland. De openingstreffer werd gemaakt door Leroy Sané, die daarbij heel veel hulp kreeg van United-goalie André Onana. De Kameroener schatte een simpel ogend schot totaal verkeerd in: 1-0. De openingstreffer deed Bayern goed, daar het vier minuten later op 2-0 kwam. Jamal Musiala haalde knap de achterlijn en zette laag voor op de vogelvrije Gnabry, die de hoek simpel vond.

