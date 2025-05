Op de Dag van de Arbeid in België speelde de nummer vier van de Championship Groep Anderlecht uit tegen de nummer vijf Royal Antwerp. Na een ietwat saaie eerste helft, maar een doelpuntrijke tweede helft, eindigde het in 1-3. Door de overwinning verandert er weinig aan de stand: Anderlecht blijft met afstand vierde en Antwerp vijfde.

In de eerste helft gebeurde er weinig. Beide teams hadden geen grote kansen en in totaal waren er maar drie schoten op doel. In de rust voerde Anderlecht-trainer Besnik Hasi twee wissels door in de hoop de wedstrijd open te breken.

Na 55 minuten spelen verdween de brilstand van het bord. Een voorzet van Ali Maamar belandde precies op het hoofd van Keisuke Goto, die helemaal vrij stond en de bal makkelijk binnen kon koppen: 0-1.

In de 63ste minuut kwam Antwerp verder in de problemen. Denis Odoi kwam lomp in, miste de bal volledig en ging op de binnenkant van de voet van Samuel Edozie staan. Hier kreeg de Ghanees zijn tweede gele kaart voor en dus moest hij het veld verlaten.

Vlak voor de zeventigste minuut verdubbelde Anderlecht de score. Theo Leoni speelde de bal in de voeten van invaller Nathan De Cat en de zestienjarige schoot de bal links in de onderhoek: 0-2.

In de 86ste minuut viel het laatste doelpunt voor Anderlecht. Ludwig Augustinsson kon zo doorlopen naar de zijkant van het strafschopgebied en gaf de bal aan Edozie. De Engelsman stond helemaal vrij en kon de bal makkelijk voorbij doelman Senne Lammens schuiven: 0-3.

Twee minuten later kwam er nog een eretreffer van Antwerp. Michel Ange Balikwisha raakte met een volley de bal perfect en schoot hem vanaf randje zestien hard in de linkeronderhoek. Hiermee was de eindstand 1-3.