Ancelotti wijst vervanger Militão aan; Guardiola kiest voor vier verdedigers

Dinsdag, 9 mei 2023 om 19:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:23

Carlo Ancelotti en Josep Guardiola hebben hun opstellingen bekendgemaakt voor de kraker tussen Real Madrid en Manchester City. Bij Real is David Alaba aangewezen als vervanger van de geschorste Éder Militão. Eduardo Camavinga is de linksback van dienst. City treedt aan met een viermansdefensie. Guardiola kiest daarmee voor iets meer vastigheid, daar hij normaal voor drie verdedigers kiest. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

Thibaut Courtois is de doelman van de Madrilenen. De Belg ziet het centrale duo Alaba en Antonio Rüdiger voor zich, terwijl de backposities worden ingevuld door Dani Carvajal (rechts) en Camavinga (links). Op het middenveld kan het trio Federico Valverde, Luka Modric en Toni Kroos rekenen op een basisplaats. Spits Karim Benzema wordt in de aanval vergezeld door Rodrygo (rechts) en Vinícius Júnior (links).

Ederson staat onder de lat bij City. De defensie, van rechts naar links, bestaat uit Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias en Manuel Akanji. Rodri, Ilkay Gündogan en Kevin De Bruyne zijn de middenvelders van dienst. Spits Erling Braut Haaland weet zich in de aanval gesteund door Bernardo Silva (rechts) en Jack Grealish (links).

Met de 2-1 winst op Osasuna in de finale van de Copa del Rey vers in het achterhoofd gaat Real met een uitstekend gevoel het tweeluik tegen City in. Ancelotti heeft, op Ferland Mendy na, de beschikking over een volledig fitte selectie. Wel moet Militão geschorst toekijken. Het wordt de negende keer dat Real en City elkaar ontmoeten in Europees verband. Tijdens de eerste vier ontmoetingen bleven de Madrilenen ongeslagen, maar drie van de laatste vier duels vielen de kant op van the Citizens. Vorig seizoen wist Real dankzij een spectaculaire dubbelslag van Rodrygo in blessuretijd een einde te maken aan de reeks van drie nederlagen. Karim Benzema bezorgde de Koninklijke vervolgens in de verlening een finaleplaats (3-1).

City maakt nog altijd volop kans op het behalen van de treble en beschikt bovendien met Haaland over de topscorer van de Champions League. De Noor was dit seizoen al goed voor twaalf treffers in het toernooi. Als City Real weet te verslaan, wordt het de eerste Engelse club die minimaal twee keer in het miljardenbal zegeviert in het Santiago Bernabéu. Guardiola won het toernooi sinds 2011 niet meer en als hij ook dit keer de mindere van Real blijkt te zijn, passeert hij José Mourinho als de trainer met de meeste uitschakelingen in de halve finale van de Champions League. Beide oefenmeesters staan nu op zes eliminaties. Nathan Aké liep tijdens de 2-1 zege op Leeds United een hamstringblessure op en is er niet bij.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland, Grealish.