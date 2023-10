Ancelotti hoort heldere wens: ‘Vind het niet leuk om op die positie te spelen’

Maandag, 16 oktober 2023 om 14:02 • Laatste update: 14:59

Rodrygo vindt het niet leuk om in de punt van de aanval te spelen bij Real Madrid. Dat zegt de 22-jarige buitenspeler in gesprek met Braziliaanse media. Bij het nationale elftal krijgt Rodrygo naar eigen zeggen meer vrijheid en dat bevalt hem beter.

De rechtspoot speelde vorig seizoen de meeste wedstrijden op de rechtsbuitenpositie, maar wordt deze jaargang regelmatig geposteerd als spits. Carlo Ancelotti speelt doorgaans in een 4-4-2-formatie met een diamant op het middenveld, waarbij Rodrygo naast Joselu of Vinícius Júnior speelt.

Bij het nationale elftal van Brazilië speelt Rodrygo juist vaker op de flanken. Dat bevalt hem ook beter, zo laat hij deze week blijken in de media. “Ik heb altijd duidelijk gemaakt dat ik het vermogen heb om op de vleugels te spelen.”

“Ik vind het alleen niet leuk om als nummer 9 te spelen, ondanks dat ik het bij Real Madrid wel moet doen. Bij Brazilië heb ik meer vrijheid om te bewegen op het veld.”

“Het is goed om te weten dat mensen je vertrouwen”, doelt Rodrygo op Ancelotti. “Ik denk dat ik aan de verwachtingen kan voldoen.” Marca heeft uitgezocht hoe de vleugelspeler zich positioneert op het veld.

Van alle minuten die Rodrygo dit seizoen op het veld stond, stond hij 84% van de tijd in de spits en 16% van de tijd op de linksbuitenpositie. Tot dusver staat de teller dit seizoen pas op één goal en één assist in elf wedstrijden voor de Koninklijke.

Dat is een groot verschil met het rendement dat Rodrygo vorig seizoen haalde, toen hij juist vaak op de rechtsbuitenpositie stond. Toen was de zeventienvoudig international goed voor 19 doelpunten en 11 assists in 57 wedstrijden.