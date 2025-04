Ancelotti heeft meerdere opties na vertrek bij Real Madrid, maar één duidelijke voorkeur

Carlo Ancelotti is bezig aan zijn laatste periode als trainer van Real Madrid. Dit meldt David Ornstein van The Athletic zaterdag. De Italiaanse oefenmeester beschikt over meerdere opties, maar heeft volgens de journalist een duidelijke voorkeur voor Brazilië. Ondertussen is Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) de voornaamste kandidaat om Ancelotti op te volgen in Madrid.

Ancelotti werd in maart al in verband gebracht met het bondscoachschap van de Braziliaanse ploeg. De ervaren coach zou zelfs de droomkandidaat zijn van de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land. Jorge Jesus (Al-Hilal) staat naar verluidt ook op het kandidatenlijstje.

Volgens Ornstein kan Ancelotti ook aanblijven bij Real Madrid, maar dan in een andere rol dan hoofdtrainer. Hij lijkt er echter de voorkeur aan te geven om het avontuur aan te gaan bij vijfvoudig wereldkampioen Brazilië.

Ancelotti heeft publiekelijk aangegeven dat hij alleen vertrekt bij Real Madrid als het bestuur dat noodzakelijk acht. Ondertussen zijn de gesprekken met de Braziliaanse bond in volle gang, al is er nog geen definitief akkoord gesloten met de 65-jarige trainer.

De voetbalbond van Brazilië zou een afvaardiging hebben gestuurd naar het Champions League-duel van Real Madrid met Arsenal van woensdag. Dit wordt echter met klem ontkent door een woordvoerder in een reactie aan The Athletic.

Voor Brazilië is het zaak dat vóór de komende interlandperiode een nieuwe bondscoach is aangesteld. De zoektocht startte na het ontslag van Dorival Júnior in maart.

Ancelotti was in zijn trainersloopbaan onder meer verbonden aan AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern München en dus Real Madrid. Hij stond nog niet eerder aan het roer bij een nationale ploeg.