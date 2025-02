Anass Salah-Eddine 'mentaal niet in staat om te spelen'; interesse van andere club dan PSV

Anass Salah-Eddine verschijnt zondag niet aan de aftrap bij FC Twente. De linkervleugelverdediger is 'mentaal niet in staat om te spelen', weet clubwatcher Leon ten Voorde van Tubantia.

De linksback, voorheen eigendom van Ajax, staat in de nadrukkelijke belangstelling van PSV, maar er zijn meer kapers op de kust. "Er is een andere club naast PSV", schrijft Ten Voorde op X, die niet duidt om welke club het gaat. "Deze heeft ook een bod gedaan."

Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gaat het om een 'andere grote club uit het buitenland'. De Enschedeërs, onder leiding van technisch directeur Arnold Bruggink, stellen zich hard op in de onderhandelingen. "Twente wil niet verkopen", is het duidelijke standpunt van de Tukkers.

De ploeg van Joseph Oosting neemt het zondag op tegen Go Ahead Eagles. Bas Kuipers is in Deventer - tegen zijn oude ploeg - de linksback van dienst. Hoe ver PSV precies wil gaan voor Salah-Eddine, moet in de laatste dagen van de transferwindow blijken.

De Eindhovenaren werden in de januarimaand ook al in verband gebracht met Souffian El Karouani van FC Utrecht. Ook de Domstedelingen zijn echter helemaal niet happig om hun eerste linksback zomaar te laten vertrekken.

Met het lucratieve vertrek van Matteo Dams naar Saudi-Arabië (Al-Ahli) en ook de transfer van Fredrik Oppegård (Auxerre) is de spoeling heel dun voor Peter Bosz aan de linkerflank.

Omdat Sergiño Dest bovendien niet geheel hersteld is van zijn blessure is de veelzijdige Mauro Júnior weer even de linksback van dienst. De Braziliaan was een van de uitblinkers zaterdag, tegen NEC, maar een positief resultaat leverde zijn inzet niet op: 3-3.