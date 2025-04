Fragment Thierry Henry gaat om de verkeerde reden viraal en wordt direct offline gehaald

Thierry Henry heeft voor controverse gezorgd in Engeland. De voormalig speler was maandagavond te gast in de studio van Sky Sports om het voetbalweekend te analyseren, maar een analyse over Leny Yoro kwam hem op veel kritiek te staan.

Manchester United kwam afgelopen zondag wederom niet goed voor de dag. Op bezoek bij Newcastle United werd de ploeg van Ruben Amorim met 4-1 afgedroogd, nadat Alejandro Garnacho voor rust de stand nog gelijk trok.

In de tweede helft ging het echter volledig mis voor Manchester United. Harvey Barnes maakte er twee en Bruno Guimaraes zorgde voor de kers op de taart. Henry analyseert de 3-1 van Barnes en pakt de achttienjarige Yoro aan.

Noussair Mazraoui ging in de fout bij de treffer van de Engelsman. Hij gleed uit, waarna Barnes de bal oppikte, versnelde langs Yoro en hard raak schoot in de verre hoek. De kritiek van Henry op Yoro ging niet over het verdedigen van zijn landgenoot, maar op het kijken naar de grensrechter.

“Waar zit hij nou naar te kijken? Hij kijkt naar de grensrechter. Hij hoopt dat de grensrechter hem gaat redden, maar waarvoor? Iedereen weet dat het een doelpunt is. Waarom kijkt hij naar de grensrechter?”

Na afloop van de uitzending moest Henry het op internet ontgelden. Veel mensen vinden dat de voormalig speler van Arsenal te kritisch is en dat verdedigers ‘altijd uit reflex’ naar de grensrechter kijken.

Sky Sports besloot het fragment te verwijderen van hun social media-kanalen. De analyse is nog wel te zien in de volledige aflevering van Monday Night Football op YouTube.