Analyse: heeft Ajax een probleem op de positie van rechtsbuiten?

Dinsdag, 12 september 2023 om 16:00 • Laatste update: 16:12

Ajax is de afgelopen transferperiode bijzonder druk geweest op de transfermarkt. Zo werden er liefst twaalf versterkingen gehaald voor het eerste elftal. Opvallend is dat de Amsterdammers niet op alle posities even goed bezet zijn. Zo werd er door fans zelfs gesproken over ‘vier linksbacks en nul rechtsbuitens’. Is het probleem op die laatste positie echt zo groot of zijn er wel degelijk genoeg opties?

Door Koen Wulms

Selectie seizoen 2022/23

Voor het ingaan van de transferperiode had Ajax de beschikking over onder andere Mohammed Kudus en Francisco Conceição voor de rechtsbuitenpositie. Naast deze twee spelers kwam Tadic ook vaker uit op deze positie, maar dit bleek geen succes. Na het vertrek van Tadic naar Fenerbahçe bleven er dus nog twee mogelijkheden over voor de positie van rechtsvoor. Afgelopen seizoen speelde Kudus het vaakst op deze plek en hij deed dit naar behoren. Voornamelijk op het WK van 2022 in Qatar stal Kudus de show vanaf de rechterflank. Dit leverde hem interesse op uit verschillende topcompetities en een uiteindelijke transfer naar West Ham United.

Een andere rechtsbuiten van vorig seizoen was zoals genoemd Conceição. De kleine Portugees moest het in de voorbije jaargang voornamelijk doen met invalbeurten. Zo speelde hij negentien wedstrijden in de Eredivisie, waarvan vijftien als invaller. Desalniettemin waren de supporters van Ajax over het algemeen wel enthousiast over zijn spel, gezien de dreiging die er veelal vanaf kwam. Ondanks zijn dreiging had de dribbelaar een laag rendement en zo wist hij dan ook geen enkel doelpunt te maken in de Eredivisie. Dit was dan ook een van de redenen dat Ajax van de Portugees af wilde. Naast het lage rendement had Conceição ook een flink salaris. Dit stond dan ook niet los van zijn vertrek. De Amsterdammers namen afgelopen zomer afscheid van verschillende grootverdieners binnen de selectie. Zo werd er ook nog afscheid genomen van onder meer Tadic en Klaassen. Zij vertrokken naar respectievelijk Fenerbahçe en Internazionale.

Na het vertrek van deze drie aanvallers heeft Ajax volgens verschillende supporters geen enkele rechtsbuiten meer binnen de selectie. Een andere naam die op dit moment wordt genoemd om het gat op te vullen is Steven Berghuis. Naast de eerder genoemde gevallen heeft ook hij in het seizoen 2022/23 als rechtsbuiten gespeeld. Onder Alfred Schreuder en John Heitinga kwam Berghuis in dat seizoen negen keer uit op deze positie. De rest van zijn wedstrijden speelde hij voornamelijk als aanvallende middenvelder. Dit is dan ook de positie die volgens velen de beste is voor de 31-jarige Ajacied. De belangrijkste reden hiervoor is Berghuis’ traptechniek. Vanaf het middenveld kan hij het spel snel verleggen en op dit moment heeft Ajax niet veel spelers die hiertoe in staat zijn. Berghuis zelf is het hier echter niet volledig mee eens. Voor hem maakt het niet zo veel uit op welke positie hij speelt. ‘’Ik ben een aanvallende creatieveling, dan is het aan de trainer waar hij me wil gebruiken’’, zei hij eerder dit jaar bij ESPN.

Steven Bergwijn

Vanwege het tekort aan échte rechtsbuitens moet er bij Ajax worden gekeken naar alternatieven binnen de huidige selectie. Naast de experimenten van vorig seizoen met Tadic en Berghuis, is Steven Bergwijn ook geen onbekende van de positie rechts voorin. Hoewel Bergwijn afgelopen seizoen meermaals heeft aangegeven dat hij geen rechtsbuiten is, heeft hij hier in het verleden wel al vaker gespeeld. Voornamelijk in het Nederlands elftal kwam de huidige aanvoerder van Ajax uit op de rechterflank. Onder Ronald Koeman haalde Bergwijn dan ook, in samenspel met Memphis Depay, een hoog rendement. In totaal speelde de Oranje-international 84 keer als rechtsvoor en daarin was hij direct betrokken bij 40 doelpunten: 20 goals en evenveel assists. Vanaf de linkervleugel was hij relatief gezien minder vaak direct betrokken bij doelpunten. Zo maakte hij vanaf die positie 41 doelpunten en gaf hij 31 assists in 169 wedstrijden. Zo heeft Bergwijn in het verleden getoond dat hij wel degelijk op de rechtervleugel uit de voeten kan.

Versterkingen

Ajax is in de afgelopen transferperiode zeer druk geweest met het versterken van verschillende posities. Zo werd er onder andere voor de linksbackpositie flink geïnvesteerd. Borna Sosa en Gastón Ávila werden gekocht en Anass Salah-Eddine kwam terug van zijn verhuurperiode bij FC Twente. Hiermee is de positie links achterin driedubbel bezet. Voor het sluiten van de Nederlandse transfermarkt waren dit er zelfs nog vier, maar na het vertrek van Owen Wijndal naar Royal Antwerp is dit aantal alsnog teruggedrongen naar drie. Gezien de schaarste op de positie rechts voorin vinden velen het onbegrijpelijk dat er de afgelopen transferperiode twee linksbacks zijn binnengehaald voor vele miljoenen en geen enkele rechtsbuiten.

Naast Sosa en Ávila deed directeur voetbalzaken Sven Mislintat nog tien andere aankopen. Zo werden er met Carlos Forbs, Georges Mikautadze en Chuba Akpom drie aanvallende versterkingen gehaald. De twee laatstgenoemden spelen het liefst in de spits, terwijl Forbs het best tot zijn recht komt als linksbuiten. Op deze positie moet de Portugese vleugelflitser echter de aanvoerder van Ajax voor zich dulden: Steven Bergwijn. Om die reden ziet trainer Maurice Steijn in Forbs dan ook een optie als rechtsbuiten. In de eerste twee wedstrijden van het seizoen speelde de jonge aanvaller vanaf de rechterflank, waarna Steijn hem in de derde wedstrijd tegen Fortuna Sittard posteerde op zijn meest vertrouwde positie. Forbs speelde namelijk in het afgelopen seizoen vrijwel al zijn minuten als linksbuiten bij de beloften van Manchester City.

Een andere aankoop die volgens Mislintat op verschillende posities voorin uit de voeten kan, is Georges Mikautadze. "Met het vertrek van Dusan Tadic en Mohammed Kudus zijn we veel goals en assists kwijtgeraakt", verklaart de Duitser. "Daarom waren we hard op zoek naar iemand die kan scoren en assists kan geven, een speler die net als Tadic aanvallend op verschillende posities kan spelen." De Georgiër kan dus op verschillende posities in de aanval spelen, desondanks heeft hij in het afgelopen voetbalseizoen geen enkele keer als rechtsbuiten gespeeld. Hiermee lijkt het dan ook uitgesloten dat hij het probleem op die positie zal gaan oplossen voor de Amsterdammers.

Jeugd

Andere mogelijkheden voor de dun bezette positie in de aanval komen uit de jeugd. Zo hebben Mika Godts en Krystian Hlynsson al op deze plek gespeeld. In de laatste Eredivisie-wedstrijd probeerde Steijn het met Hlynsson op deze positie en in de voorbereiding heeft Godts het op momenten verdienstelijk gedaan. Desondanks wordt eraan getwijfeld of deze talenten nu al van toegevoegde waarde kunnen zijn. Op Twitter wordt zelfs gesuggereerd dat Steijn het tegen Fortuna Sittard met Hlynsson probeerde om een statement te maken richting Mislintat.

Het loopt tot op heden nog niet bij Ajax. Naast de spelers die vertrokken zijn, zijn er ook een heleboel nieuwelingen naar Amsterdam gekomen. Vanwege de interlandperiode heeft Ajax veel spelers moeten missen de afgelopen weken en dus zal het voor Steijn nog even puzzelen worden om tot zijn ideale opstelling te komen. Bij de nieuwelingen zit op dit moment geen échte rechtsbuiten en dus is het voor Steijn voorlopig improviseren voor die positie. Kiest hij voor een nieuweling op die positie? Of valt hij toch terug op Berghuis?