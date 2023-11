Analisten wijzen schuldige aan bij tegengoal Feyenoord: ‘Dat was vreemd’

Dinsdag, 7 november 2023 om 22:07 • Lars Capiau • Laatste update: 22:25

Jan Boskamp is niet te spreken over de rol van Quinten Timber bij de tegengoal van Feyenoord tegen Lazio, zo vertelt hij tijdens de rust bij RTL 7. De middenvelder verloor, net als Mats Wieffer, op knullige wijze de bal op het middenveld. Ciro Immobile maakte er dankbaar gebruik van en zette Lazio vlak voor rust op een 1-0 voorsprong.

Het balverlies van Timber leidde ertoe dat Felipe Anderson de bal in zijn bezit kreeg. De Braziliaan stak met een dieptebal Immobile weg. Lutsharel Geertruida hief vervolgens buitenspel op, waarna Ciro Immobile ongehinderd op Justin Bijlow af kon lopen. De Italiaanse spits omspeelde de doelman eenvoudig en schoof de bal in het lege doel: 1-0.

Boskamp vond de actie van Timber 'vreemd'. "Hij gaat lopen met de bal en kan hem zo meespelen", analyseert de Feyenoord-supporter. "En dat deed hij niet. Dat was een beetje vreemd." Ook Geertruida ging niet helemaal vrijuit bij het tegendoelpunt, stelt Boskamp. "Geertruida kan hem nog helpen door twee stapjes vooruit te doen, want dan is het offside."

De eveneens aanwezige Giovanni van Bronckhorst zag Feyenoord heel anders gaan spelen na de trieste aftocht van Bart Nieuwkoop. De rechtsachter moest met een nare hoofdblessure het veld per brancard verlaten.

"Ik had het niet meer verwacht", zegt de voormalig Feyenoord-trainer. "Feyenoord had wat moeite, en de energie bij Lazio was gewoon heel hoog. Daarna nam Feyenoord het over, en komt deze goal eigenlijk helemaal uit het niets."

Nieuwkoop speelde sowieso een ongelukkige wedstrijd. Voor zijn aftocht eiste de verdediger al een negatieve hoofdrol op. Hij pakte na 45 seconden een gele kaart nadat hij Mattia Zaccagni vloerde. De analisten zagen het met lede ogen aan.

"Hij staat verkeerd, he Gio? Godverdomme", vloekt Boskamp. "Toen Trauner erin kwam, zag je het verschil met en zonder de bal", vult Van Bronckhorst aan. "Er waren meer vastigheden in het team. Rechts word je verdedigend sterker met Geertruida, en Trauner heeft gewoon de rust om die ballen in te spelen."