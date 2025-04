Analisten Studio Voetbal zijn het helemaal eens over Mexx Meerdink na AZ - NAC Breda

Paul Simonis is diep onder de indruk van Mexx Meerdink, zo laat de trainer van bekerwinnaar Go Ahead Eagles weten tijdens het programma Studio Voetbal van de NOS. De oefenmeester genoot van de rake omhaal van de AZ-spits tegen NAC Breda (1-1) en erkent nu ‘bang’ te zijn geweest tijdens de bekerfinale.

Afgelopen donderdag kroop AZ door het oog van de naald in eigen huis tegen NAC Breda. Het zag ernaar uit dat de bezoekers met een 0-1 overwinning aan de haal zouden gaan, maar in de 97ste minuut noteerde Meerdink uit een omhaal de gelijkmaker: 1-1.

“Ik denk dat Meerdink heel goed kan worden”, vertelt Simonis tijdens de uitzending bij het zien van de beelden. “Tegen ons ook. Hij viel in tijdens de bekerfinale... Ik had hem nog nooit zó goed gezien. Dat was echt even paniek voor ons.”

“Ik was echt aan het hopen dat het snel de 120ste minuut was. Hij is atletisch, hij is sterk, doelgericht, hij houdt overzicht." Rafael van der Vaart stemt knikkend met Simonis in en prijs ook met name zijn balaanname.

“Na de wedstrijd liep ik ook naar Meerdink toe", vevolgt Simonis. "Hij zat natuurlijk in zak en as, omdat hij een grote kans had gemist. Toen zei ik: ‘Ik vind jou echt belachelijk goed, want een goede speler, man.’ Hij ramde ook die penalty binnen.”

Pierre van Hooijdonk sluit zich aan bij zijn tafelgenoot en hij verwacht dat de ontwikkelingen van Meerdink grote gevolgen zullen hebben voor de nabije toekomst van de concurrent van Meerdink bij AZ, Troy Parrott.

“Dat met Parrott is ook een probleem. Meerdink heeft nu verlengd, dus het kan bijna niet anders dan dat Parrott verkocht gaat worden”, aldus de analist.