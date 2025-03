Amsterdamse rechtbank deelt vier nieuwe celstraffen uit wegens rellen na Ajax - Maccabi Tel Aviv

De Amsterdamse rechtbank heeft vier mannen een celstraf tot twaalf weken opgelegd vanwege de rellen in Amsterdam rond het duel tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv van begin november. Zij worden gestraft voor onder meer het oproepen tot geweld en beledigende uitlatingen over Joden.

Het ging begin november helemaal mis in Amsterdam na afloop van Ajax - Maccabi Tel Aviv. Op meerdere plaatsen in de stad werden Maccabi-supporters belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld. De Mobiele Eenheid (ME) moest meermaals optreden.

Een 27-jarige man krijgt een gevangenisstraf van twaalf weken. “Hij nam deel aan een WhatsApp-groep genaamd ‘Buurthuis 2’, waarin hij inlichtingen verschafte tot het plegen van geweld. Hij gaf in die WhatsApp-groep locaties door waar ‘die Joden’ zich bevonden, terwijl hij wist dat leden uit de groep geweld tegen hen wilden gebruiken. Ook gaf hij een tijd en locatie door waar men zich moest verzamelen”, schrijft de rechtbank.

Een 32-jarige man krijgt een celstraf van zes weken opgelegd. Hij maakte zich volgens de rechtbank samen met anderen schuldig aan ‘hulp bij geweldpleging’. “Hij was een van de beheerders van de WhatsApp-groep ‘Buurthuis 2’ waarin door hem en anderen inlichtingen werden verschaft tot het plegen van geweld. Net als bij de 27-jarige man neemt de rechtbank hem kwalijk dat hij met zijn berichten bewust bijdroeg aan de toename van (mogelijk) gewelddadig gedrag tegen supporters van Maccabi Tel Aviv en/of personen van Joodse komaf.”

Een andere man (22) moet een maand de cel in. “Hij nam deel aan de WhatsApp-groep ‘Buurthuis 2’ waarin hij inlichtingen verschafte tot het plegen van geweld. Zo deelde hij locaties van supporters van Maccabi Tel Aviv en van ME-voertuigen en hij riep op om naar verschillende locaties in de stad te gaan.”

Een 26-jarige man is veroordeeld tot dertig dagen cel, waarvan negentien voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hij wordt gestraft voor openlijke geweldpleging. “Omdat het onvoorwaardelijke deel gelijk is aan zijn voorarrest hoeft hij nu niet de gevangenis in. Samen met anderen achtervolgde hij een supporter van Maccabi Tel Aviv en maakte daarbij een slaande beweging met een riem. Een andere persoon schopte het slachtoffer vervolgens tegen zijn been. Hierdoor droeg de 26-jarige man bij aan het geweld tegen het slachtoffer.”