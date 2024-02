Amsterdamse politiechef wordt de nieuwe voorzitter van de KNVB

Frank Paauw (65) wordt in maart benoemd tot nieuwe voorzitter van de KNVB, zo meldt de Nederlandse voetbalbond donderdagmiddag. Paauw, hoofdcommissaris van de politie Amsterdam, wordt daarmee de opvolger van Just Spee (links op de foto).

Spee gaf afgelopen herfst aan te zullen stoppen vanwege gezondheidsredenen. Op 28 maart benoemt de bondsvergadering de nieuwe voorzitter. Tijdens de buitengewone bondsvergadering wordt de kandidaat voor het bondsvoorzitterschap officieel in stemming gebracht. Paauw is de enige kandidaat.

De kandidatuur van Paauw wordt aangedragen door een speciaal in het leven geroepen selectiecommissie, bestaande uit een brede afvaardiging van het Nederlands voetbal met vertegenwoordiging van de Eredivisie CV (ECV), de Keuken Kampioen Divisie (CED), raad van de commissarissen betaald voetbal KNVB, ledenraad amateurvoetbal KNVB en raad van toezicht amateurvoetbal KNVB.

De leden van de selectiecommissie zijn overtuigend van de kwaliteiten van Paauw. "Gepokt en gemazeld als leider in een buitengewoon complex, maatschappelijk uiterst relevant krachtenveld." Paauw wordt daarnaast geroemd om zijn maatschappelijke betrokkenheid. "Veel van de thema’s die bij de KNVB aan de orde komen, liggen hem na aan het hart. Op die thema’s heeft hij ook in zijn functies geacteerd en grote verantwoordelijkheid gedragen."

Paauw was als politiechef verantwoordelijk in zowel Amsterdam als Rotterdam. Paauw begon zijn carrière bij de politie in 1986 als rechercheur in Den Haag. In 1999 werd hij districtschef van Rotterdam. In die rol was hij medeverantwoordelijk voor het beveiligen van risicowedstrijden in de Kuip bij nationale en internationale wedstrijden, zoals bij EURO 2000. Sinds 2019 is hij actief als politiechef van Amsterdam.

"Bij de politie is hij onder andere overkoepelend portefeuillehouder voetbal/evenementen. En vanuit zijn professie heeft Frank Paauw ook internationaal bij UEFA een netwerk opgebouwd. Bovendien is hij zelf nog altijd actief als voetballer bij de veteranen van Graaf Willem II – VAC in Den Haag."

De KNVB mikt op 1 juni 2024 als startdatum voor Paauw. Marianne van Leeuwen (directeur-bestuurder betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (directeur-bestuurder amateurvoetbal) nemen tot die tijd de voorzitterstaken op zich. Spee blijft overigens wel actief bij de Executive Committee van de UEFA, tot zijn termijn daar afloopt in april 2025.

Paauw haalde in oktober vorig jaar nog het nieuws, toen hij na de zware ongeregeldheden rondom het Conference League-duel AZ - Legia Warschau pleitte voor een verbod op Europese uitsupporters die zich voor de tweede keer bewezen misdragen hebben op Nederlandse bodem. Paauw haalde toen ook het Conference League-duel tussen FC Twente en Hammarby IF als argument aan. Op de hoofdtribune van De Grolsch Veste braken er begin dit seizoen gevechten uit tussen supporters van beide clubs.

