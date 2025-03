Amsterdammer Dean Huijsen in Spaanse media: ‘Ik voel me een Spanjaard’

Dean Huijsen zit voor het eerst bij de selectie van de Spaanse nationale ploeg. De in Amsterdam geboren verdediger groeide op in de omgeving van Málaga en koos uiteindelijk voor een interlandcarrière bij la Roja. In gesprek met Marca vertelt hij onder meer wat het voor hem betekent om voor Spanje uit te komen.

Dean Huijsen, die op 14 april 2005 is geboren in Amsterdam, is de zoon van voormalig profvoetballer Donny Huijsen. Hij verkoos een interlandloopbaan in het shirt van Spanje echter boven interlands namens Nederland.

“Ik zeg altijd dat Spanje mijn thuis is”, zo begint Huijsen in gesprek met de Madrileense sportkrant. “Wanneer het uitkomt, vlieg ik altijd terug naar Spanje. Ik ben Spaans. Ik voel me een Spanjaard en toen ik de kans kreeg, greep ik die met beide handen aan.”

In het verleden speelde Huijsen zijn jeugdinterlands wel namens Oranje. In maart 2024 maakte hij de overstap van Nederland Onder 19 naar Jong Spanje. Nu staat Huijsen voor zijn debuut namens La Roja.

Huijsen is bezig aan een uitstekend seizoen bij Bournemouth, de club die hem afgelopen zomer voor ruim 15 miljoen euro overnam van Juventus. Huijsen genoot zijn jeugdopleiding bij het Spaanse Málaga CF.

“Ik heb bijna mijn hele leven in Spanje gewoond en ik heb het voetballen hier geleerd”, vervolgt de centrumverdediger. “Ook al mijn jeugdvrienden zijn Spaans. Ik speelde eerder voor de jeugdteams van Nederland omdat ik nog geen Spaans paspoort had. Nu heb ik dat wel.”

“Ik had het besluit al genomen voordat Spanje het EK won. Ik voel me gewoon Spaans en ik wist dit al langer. Toen ik de gesprekken voerde met de Spaanse bond had ik geen enkele twijfel”, aldus Huijsen, die mogelijk komende donderdag al in actie komt tegen het Nederlands elftal.