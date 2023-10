‘Amrabat zadelt Ten Hag met nieuw probleem op bij Manchester United’

Het is twijfelachtig of Sofyan Amrabat op tijd fit is voor de uitwedstrijd van Manchester United tegen Sheffield United van zaterdag. De verdediger annex middenvelder ontbrak dinsdag bij Marokko in het kwalificatieduel om de Afrika Cup met Liberia (3-0 winst) en volgens het Marokkaanse medium Al Ayam was dat vanwege een niet nader genoemde blessure. Amrabat miste zaterdag ook al de oefeninterland tegen Ivoorkust (1-1).

Amrabat miste vorige maand ook al de vriendschappelijke interland tegen Burkina Faso (1-0 winst) en The Athletic meldde toen al snel dat de medische staf van Manchester United een rugblessure had geconstateerd bij de van Fiorentina overgenomen middenvelder. Amrabat miste daarna twee duels van the Reds, om vervolgens als invaller tegen Burnley (0-1 winst) zijn debuut te maken in de Premier League.

Manager Erik ten Hag koos er eind september voor om Amrabat als linksback te gebruiken in het EFL Cup-duel met Crystal Palace (3-0 winst). De Engelse media waren na afloop lovend over diens optreden op Old Trafford. "Hoewel hij als linkervleugelverdediger op papier stond, dook hij overal op het veld op. Behalve in de goal", schreef de Daily Mail. "Zo dominant, hij maakt de tongen los met zijn spel." Het optreden van de Marokkaans international werd beoordeeld met een 8.

Het is nu echter afwachten of Ten Hag zaterdag tegen Sheffield United kan beschikken over Amrabat. De ziekenboeg van Manchester United zit al behoorlijk vol met Tyrell Malacia, Luke Shaw, Amad Diallo, Lisandro Martínez en Aaron Wan-Bissaka. Raphaël Varane, Mason Mount, Rasmus Højlund en Casemiro kampten ook met blessures, maar zijn op de weg terug.

Volgens de Manchester Evening News bestaat de kans dat Malacia dit kalenderjaar nog in actie komt voor Manchester United. De linksback is al sinds de voorbereiding op het seizoen niet inzetbaar en is volgens de lokale krant inmiddels geopereerd aan zijn blessure, daar een behandeling met injecties niet bleek te werken. Malacia speelde op 28 mei van dit jaar voor het laatst voor zijn club.

De vele blessures zijn Ten Hag en zijn technische staf in ieder geval een doorn in het oog. Volgens de Daily Mail is er zelfs een onderzoek ingesteld naar de reden van de vele kwetsuren. Na acht speelronden in de Premier League staat de teller wat betreft Manchester United op zestien blessuregevallen.

Volgens bovengenoemde krant wil de medische staf van de Engelse grootmacht dolgraag weten of er een patroon valt te ontdekken in de golf aan blessures. Een en ander heeft wellicht te maken met de matige seizoensstart van Manchester United, dat reeds vier keer verloor en de teleurstellende twaalfde plaats bezet. Daarnaast werden de eerste twee duels in de groepsfase van de Champions League afgesloten met een nederlaag.