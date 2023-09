Amrabat speelde tegen Ajax-aanwinst: ‘Hij gaat ze een stap omhoog helpen’

Zaterdag, 2 september 2023

Nordin Amrabat heeft enorm veel zin in de groepsfase van de Europa League. De 36-jarige aanvaller werd bij de loting met zijn club AEK Athene gekoppeld aan Ajax, Brighton & Hove Albion en Olympique Marseille. De voormalig speler van onder meer PSV en VVV-Venlo kijkt ernaar uit om zich te laten zien aan het Nederlandse publiek.

“Het is een uitdaging om tegen zulke teams te spelen, want dat is toch waar je het voor doet: het spelen in stadions als de Johan Cruijff ArenA en het Stade Vélodrome”, zegt Amrabat tegenover Voetbal International. “Ik speel liever tegen zulke teams dan tegen Qarabag of LASK Linz, met alle respect. Ik hoopte eerlijk gezegd ook op Ajax, omdat ik in mijn carrière nog nooit in de ArenA heb gewonnen van Ajax. Laten we hopen dat we daar punten kunnen pakken.”

In de ogen van Amrabat is Brighton de grote favoriet om groepswinnaar te worden. “Ik heb ze het afgelopen jaar vaak aan het werk gezien in Engeland. Ze spelen goed voetbal met veel wisselingen en in een hoge intensiteit, echt een sterk elftal. Olympique Marseille vind ik ook sterk en verder ben ik heel benieuwd naar Ajax. Ik heb tegen Josip Sutalo gespeeld in de play-offs, dat is een hele goede, sterke en snelle verdediger die Ajax een stap omhoog gaat helpen.”

Ajax zag deze zomer een groot aantal bepalende spelers vertrekken, terwijl er twaalf nieuwe aanwinsten gepresenteerd werden. Amrabat vindt het dan ook lastig om iets inhoudelijks over de Amsterdammers te zeggen. “Ik weet niet alle ins en outs. Wel zie ik dat Ajax veel buitenlandse spelers aangetrokken heeft. Als iedereen het goed doet en een half jaar presteert in de Europa League, verdubbelt hun marktwaarde, zoals je vaker ziet bij spelers van Ajax. En anders kunnen het zomaar miskopen zijn.”

De 64-voudig international van Marokko stelt dat Ajax met de ingeslagen weg wel een risico neemt. “Want Ajax staat voor het opleiden van talenten die de opleiding doorlopen en uiteindelijk doorbreken. Ajax kiest nu voor iets anders, maar dat hoeft niet per se slecht te zijn. We gaan het volgen.”