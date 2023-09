Amrabat deelt in eerste interview heel fraai compliment uit aan Ten Hag

Woensdag, 6 september 2023 om 16:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:14

Sofyan Amrabat is in zijn eerste interview als speler van Manchester lovend over Erik ten Hag. De van Fiorentina overgenomen middenvelder vindt zijn nieuwe manager zelfs 'een van de belangrijkste mensen in mijn carrière op dit moment'. Amrabat maakte Ten Hag al mee als beginnende speler van FC Utrecht en jaren later werkt het tweetal dus samen in Engeland.

"Ik was achttien, negentien jaar oud en Ten Hagj gaf me de kans om in het eerste elftal van Utrecht te spelen", blikt Amrabat bij MUTV terug op de eerdere samenwerking met zijn trainer. "We hebben een fantastische tijd gehad en het was een heel goed seizoen. Ik heb veel van hem geleerd. Dus misschien is hij wel een van de belangrijkste mensen in mijn carrière op dit moment." De aanwinst ziet qua karakter de nodige overeenkomsten tussen Ten Hag en hemzelf.

"Hij is hongerig en wil altijd winnen. Daar hou ik van, ik denk dat ik zelf ook zo in elkaar zit", aldus de ambitieuze Amrabat, die tot medio 2025 heeft getekend bij Manchester United. "Ik ben ook een winnaar die elke dag de beste wil zijn. Het is dus een goede match." De zomeraanwinst van the Red Devils is de eerste Marokkaan in de clubgeschiedenis en dat gegeven maakt Amrabat een trotse speler.

"Ik denk dat al veel Marokkanen Manchester United volgden, maar nu komen er nog eens een miljoen extra supporters uit Marokko bij. En ze zijn allemaal zo ontzettend trots." Amrabat gaat bij Manchester United overigens spelen met rugnummer 4, het nummer dat hij ook draagt in het nationale elftal van Marokko.