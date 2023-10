Amrabat adviseert Ajacied: ‘Ik zei hem: ‘Blijf nuchter en je staat zo in Oranje’

Donderdag, 5 oktober 2023

Nordin Amrabat is tegen Ajax (1-1) onder de indruk geraakt van zijn directe tegenstander Jorrel Hato. De 36-jarige aanvaller van AEK Athene gelooft dat de pas zeventienjarige verdediger een grote toekomst voor zich heeft.

"Ik ben wel onder de indruk van een paar spelers bij Ajax, bijvoorbeeld van Hato", zegt Amrabat bij ESPN. "Wat een speler. Zeventien jaar. Hij doet me een beetje denken aan Nathan Aké. Toen ik bij Watford speelde stond ik regelmatig tegenover hem op de training (in het seizoen 2015/16, red.). Ik zei ook tegen Hato: 'Blijf nuchter, blijf hard werken en voor je weet zit je in het Nederlands elftal.'"

Hato heeft de pech dat de positie van centrale verdediger uitzonderlijk goed bezet is in Oranje. Ronald Koeman kan onder meer kiezen voor Aké, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Sven Botman, Micky van de Ven en Daley Blind.

Amrabat kijkt terug op een 'open wedstrijd' tegen Ajax. "Het ging op en neer. Voor neutrale kijkers was het een leuke wedstrijd, met veel kansen en veel energie." Hoewel geen van beide ploegen de wedstrijd kon controleren, was Ajax in de eerste helft sterker, terwijl de tweede helft voor AEK was. "Dat klopt", zegt Amrabat.

"In de eerste helft speelden we ze een beetje in de kaart door heel hoog druk te zetten. Daardoor konden zij met de twee centrumverdedigers en Benjamin Tahirovic drie tegen twee spelen. Dat deden ze goed. Dat was gewoon een positiespelletje, van waaruit ze konden gaan voetballen."

In de rust zette AEK het om. "We gingen vol een-op-een spelen. Dat werkte wel beter dan in de eerste helft. We hadden alleen meer moeten scoren." Amrabat denkt dan vooral aan de laatste kans van de wedstrijd.

Na een dramatische pass van Ajax-verdediger Gáston Ávila kreeg Jens Jonsson de bal een-op-een niet voorbij keeper Jay Gorter. "Jon doet alles perfect eigenlijk. Als-ie scoort, dan win je met 2-1. We hadden kunnen winnen, maar Ajax had ook zomaar meer kunnen scoren."