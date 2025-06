SC Heerenveen hoopt zaken te doen met Ajax, maar het 'hoge salaris' van de speler vormt mogelijk een struikelblok

Amourricho van Axel Dongen staat in de belangstelling van sc Heerenveen, zo meldt Roelof de Vries van Omrop Fryslân. De twintigjarige Ajacied is in gesprek met de Friezen. Of het om een huurperiode of definitieve transfer gaat, is niet bekend.

De Vries schrijft dat het ‘hoge salaris’ van Van Axel Dongen een struikelblok kan vormen. De buitenspeler van Ajax beschikt over een contract tot medio 2027, waardoor Heerenveen een transfersom op tafel moet leggen als de club hem definitief wil overnemen.

Van Axel Dongen speelt sinds 2013 voor Ajax en doorliep sindsdien vrijwel alle jeugdelftallen. De talentvolle rechtspoot kampte met veel blessureleed, waardoor zijn ontwikkeling meermaals stil kwam te liggen.

Van Axel Dongen staat sinds oktober vorig jaar aan de kant met een zware enkelblessure. Hij heeft eerder ook een zware knieblessure gehad. De Ajacied vertelde in maart dat hij zelfs heeft overwogen om te stoppen met voetbal.

“Ik heb ook gewoon gedacht: ik ga geen voetbal meer spelen. Ik ben er klaar mee, ik raak wéér geblesseerd. Ik heb allerlei oplossingen gezocht om mezelf beter te maken, ervoor te zorgen dat ik kan spelen en aan de wereld kan laten zien wie ik ben”, vertelde hij bij Kick ’t Met van Ziggo Sport.

“Iedereen kent mijn potentie, maar uiteindelijk draait het om wat de mensen zien”, ging de Ajacied verder. “Je kan jarenlang over potentie praten, maar daar koop je niets voor. Het was sowieso moeilijk af en toe. Ik doe er gewoon alles aan, ik ben ermee bezig.”

“Ik dacht: ik stop gewoon met voetballen. Ik heb dat niet naar trainers uitgesproken, maar wel naar mijn moeder. Ik heb gezegd: ‘Ik kan niet meer. Ik doe er alles voor. Misschien is het niet voor mij weggelegd.’ Dat zijn wel momenten die ik samen met mijn moeder heb gehad, maar ik heb in mijn hoofd dat het gewoon moet gebeuren. God heeft mij niet zoveel talent gegeven om uiteindelijk op te geven. Ik blijf gewoon denken: ik ga het halen, linksom of rechtsom.”