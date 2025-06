Timothy Weah heeft na afloop van Juventus - Al-Ain (5-0) gereageerd op het bezoek van een flinke afvaardiging van zijn club aan het Witte Huis. De Amerikaanse aanvaller was zelf ook aanwezig, maar voelde zich daar allerminst thuis.

Juventus was met een flinke delegatie vertegenwoordigd: spelers Manuel Locatelli, Weah, Weston McKennie, Juan Cabal, Dusan Vlahovic en Teun Koopmeiners, trainer Igor Tudor, Exor-bestuurder John Elkann en clubofficials Giorgio Chiellini, Maurizio Scanavino en Damien Comoli.

Tijdens het surrealistische persmoment ging het amper over voetbal of het WK voor clubs, en stonden de afgevaardigden van Juventus achter president Donald Trump, toen hij extreem gevoelige vragen beantwoordde over binnenlandse politiek en met name de escalerende oorlog tussen Israël en Iran.

"Het kwam eerlijk gezegd als een verrassing", stelt Weah over het bezoek aan Trump. "Ze vertelden ons dat we moesten gaan en ik had geen andere keuze, dus was ik daar."

"Ik denk dat het wel een toffe ervaring was. Voor het eerst in het Witte Huis zijn is altijd geweldig, maar ik ben niet iemand die zich bezighoudt met politiek, dus zo opwindend was het ook weer niet."

Weah bevestigt dat zijn aanwezigheid in het Witte Huis een 'surreëel moment' was. "Het kwam echt als een verrassing. Het was een beetje raar, ik werd echt verrast. Toen hij begon te praten over politiek, Iran en zo, dacht ik: ik wil gewoon voetballen, man", aldus Weah.

Trump werd halverwege het persmoment met Juventus overigens gecorrigeerd door FIFA-baas Gianni Infantino, die eveneens aanwezig was. En ook stelde Trump een politiek beladen vraag aan de Juventus-selectie.