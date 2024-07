Ambitieuze club uit de MLS lijkt zich te mengen in strijd om Santiago Gimenez

Ambitieuze club uit de MLS lijkt zich te mengen in strijd om Feyenoord-spits Santiago Gimenez

Santiago Gimenez maakte de afgelopen weken geen goede beurt namens Mexico op de Copa América in de Verenigde Staten. Volgens journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International is AC Milan al langere tijd in de markt voor de 23-jarige spits van Feyenoord. Krabbendam schrijft woensdag echter ook over een interessante ontwikkeling rondom Gimenez: San Diego FC lijkt zich te mengen in de strijd om zijn diensten.

Het nieuws over Gimenez zit enigszins verstopt in een transferupdate over de Rotterdamse club, waarin de geruchten over Jeyland Mitchell (LD Alajuelense) en Mats Wieffer (mogelijk vertrek naar Brighton & Hove Albion) ter sprake komen.

Volgens Krabbendam hebben de Engelsen een bod uitgebracht waarvan Feyenoord meer had verwacht. Rondom Dávid Hancko zou de situatie nog rustig zijn. “Hij kon terugkijken op een uitstekend EK met Slowakije en vertelde open te staan voor een transfer”, aldus Krabbendam.

De journalist sluit zijn transferupdate af met de opvallende berichtgeving over Gimenez. “Voor de Mexicaan is AC Milan al een tijd in de markt en nu lijkt ook het ambitieuze San Diego FC zich in de strijd te gaan mengen.” De club uit de MLS toonde zich eerder al slagvaardig door PSV-aanvaller Hirving Lozano alvast te contracteren voor januari 2025.

Het is vooralsnog onbekend of Gimenez het ziet zitten om in de Verenigde Staten aan de slag te gaan. Eerder gaf de goaltjesdief meermaals aan te dromen van de Europese top. Gimenez werd in de afgelopen maanden gelinkt aan vele grote clubs, maar staat nog altijd tot medio 2027 onder contract bij Feyenoord.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Gimenez op zo’n 40 miljoen euro, waardoor geïnteresseerde clubs diep in de buidel moeten tasten om hem los te weken bij Feyenoord. De Rotterdammers betaalden in de zomer van 2022 zelf zo’n 6 miljoen euro voor Gimenez aan zijn jeugdliefde CD Cruz Azul.

Feyenoord heeft met Ayase Ueda (25) en Julián Carranza (24) de mogelijke opvolgers van Gimenez al in huis. Laatstgenoemde werd onlangs overgenomen van Philadelphia Union.

