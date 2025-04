Ambitieus FC Utrecht legt na Barkas nog twee smaakmakers vast tot medio 2028

Vier dagen nadat FC Utrecht bekendmaakte dat het aflopende contract van doelman Vasilis Barkas is verlengd tot medio 2028, komt er opnieuw groot nieuws uit de Domstad. Zowel Yoann Cathline als Miguel Rodríguez blijft, net als Barkas, tot medio 2028 verbonden aan de huidige nummer vier van de Eredivisie.

Rodriguez en Cathline kunnen worden gerekend tot twee van de absolute smaakmakers bij FC Utrecht en de club is dan ook dolblij. "Wat een nieuws", schrijft de club bij zijn bericht over de contractverlenging van Cathline.

De Franse aanvaller maakte vorig seizoen al grote indruk in de Eredivisie, toen op huurbasis bij Almere City. Cathline keerde even terug bij FC Lorient, voor hij op huurbasis terugkeerde in de Eredivisie bij FC Utrecht.

FC Utrecht bedong bij die onderhandelingen een optie tot koop, die nu officieel is gelicht. “Ik ben ontzettend blij", laat de 22-jarige linksbuiten weten. "Ik voel me hier enorm op mijn gemak”.

“Ik kan hier het spel spelen dat ik wil, ik kom hier in mijn kracht. Ik heb goede teamgenoten, geweldige fans. Het verhaal klopt gewoon. Ik ben ontzettend blij dat ik hier mag spelen.”

Een ook Rodríguez, bijnaam Miqi, is zeer te spreken over zijn definitieve transfer. FC Utrecht huurt de rechtsbuiten tot het einde van het seizoen van Celta de Vigo en bedong net als bij Cathline een optie tot koop, die nu is gelicht.

“Ik kan niet anders dan enorm blij zijn met het feit dat de club heeft besloten de optie in mijn contract te lichten”, laat Rodríguez weten. “Ik wilde graag hier blijven en het feit dat de club heeft besloten mij hier te houden is voor mij een bevestiging dat ik een goed seizoen draai."

“Ik voel me geweldig in het team en dit is gewoon heel goed nieuws voor mij, mijn familie, vrienden en iedereen om me heen. Tot dusverre is dit mijn meest succesvolle voetbalseizoen uit mijn carrière. Je moet keihard werken om doelen te bereiken en dat doe je uiteindelijk samen als team en dat probeer ik elke dag te doen."