Ambitieus Bayern München denkt aan PSG-ster Bradley Barcola en nog twee Fransen

Bayern München heeft het vizier al vol op volgend seizoen gericht. Volgens BILD wil der Rekordmeister zich versterken met een extra spits en houdt de club onder meer Bradley Barcola goed in de gaten. De Duitse krant schrijft dat de ster van Paris Saint-Germain in de zomer 'het doelwit van een ambitieus bod’ kan worden.

Na het vertrek van Kylian Mbappé naar Real Madrid staat Barcola steeds meer in de schijnwerpers bij PSG, waarvoor de 22-jarige Fransman dit seizoen al 18 goals en 12 assists noteerde in 43 wedstrijden.

Alhoewel Barcola niet voldoet aan de typische beschrijving van een spits, denkt men er bij Bayern wel aan om hem onder meer voor die rol naar de Allianz Arena te halen. De veelzijdige Barcola ligt tot medio 2028 vast bij PSG.

De kans dat PSG bereid is mee te werken aan een verrek van Barcola, is naar alle waarschijnlijkheid klein. Samen met onder meer Desiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia en Ousmane Dembélé lijken de Fransen een serieuze kandidaat om de komende jaren mee te strijden om de Champions League.

Naast Barcola denkt Bayern ook aan Hugo Ekitiké. De spits maakt dit seizoen een uitstekende indruk bij Eintracht Frankfurt, waar hij na het vertrek van Omar Marmoush naar Manchester City de bepalende man is geworden in de voorhoede.

Ook Christopher Nkunku is een kandidaat om komend seizoen aan de slag te gaan in München. De aanvaller staat sinds vorig seizoen onder contract bij Chelsea, maar mede door blessureleed is zijn Premier League-avontuur nog niet geheel geslaagd. Nkunku maakte eerder al furore in de Bundesliga, bij RB Leipzig.

Tot slot wordt ook Tim Kleindienst genoemd. De 29-jarige spits van Borussia Mönchengladbach was dit seizoen al goed voor vijftien Bundesliga-goals. Kleindienst, die een geschatte marktwaarde heeft van slechts twaalf miljoen euro, was in de interlandperiode in beide wedstrijden tegen Italië trefzeker.